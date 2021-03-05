В Николаевской гимназии №2 начала функционировать линия раздачи готовых первых и вторых блюд. Ее показала глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская, которая опробовала новую систему раздачи пищи и сам обед приготовленный в столовой.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат опубликовала фото с установленными в столовой системами раздачи пищи по типу шведского стола, которые позволяют каждому школьнику выбрать, что именно он будет есть. Татьяна Домбровская также подчеркнул, что внедрение новой системы — это результат ее работы.

— Посетила Николаевскую гимназию №2. Наконец-то очередь дошла до учебного учреждения, где учатся мои дети. К сожалению, питание в столовой гимназии всегда вызывало много вопросов — мои дети отказывались есть, а мне приходится давать им с собой ланч-боксы. В гимназии была презентована шведская линия раздачи. Теперь в школьном учреждении есть выбор: меню от КОПа и меню от Евгения Клопотенко, при этом цены остались демократичные. Себе на пробу я взяла пюре, отбивную, салат из квашенной капусты и сырники — это любимые блюда моего сына. Весь обед обошелся в 30 гривен. Мне понравились и вкусовые качества, и подача. Это первые плоды моей работы. Рада, что меня услышали. Шведская линия раздачи должна появиться во всех учебных учреждениях! — пишет Татьяна Домбровская.

При этом отметим, что согласно данным системы электронных закупок ProZorro шведская система раздачи пищи была установлена в гимназии еще в прошлом году по инициативе депутатов седьмого созыва Николаевского городского совета. Так, по итогам проведенного тендера Николаевская гимназия №2 4 декабря заключила договор с компанией «Продовольчі товари» на сумму в 645 тысяч гривен.

За эту сумму подрядчик должен был до 20 декабря 2020 года предоставить гимназии столовые приборы и различную технику для работы пищеблока. Среди прочего компания должна была установить мармиты первых блюд и вторых блюд, которые должны быть укомплектованы полками из нержавеющей решетки, подсветкой.

Напомним, 8 февраля под зданием мэрии Николаева прошла акция против перевода 11 детских садов с индивидуального питания на централизованное, которое будет поставлять коммунальное предприятие по организации детского питания.

Мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц. В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов. Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.