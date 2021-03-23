Заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владимир Фроленко ответил на заявления главы фракции «ОПЗЖ» в горсовете Николаева Артему Ильюку и депутату горсовета Максиму Невенчанному, которые высказались против выделения денег из бюджета на установку гигантского флага и благоустройство сквера вокруг него за 27 миллионов гривен.

Об этом Владимир Фроленко сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, Артем Ильюк назвал идиотизмом идею об установке флага-гиганта в Николаеве, заявив, что у города есть гораздо серьезнее проблемы, нуждающиеся с финансировании. Максим Невенчанный раскритиковал своих коллег по партии в облсовете из-за голосования о выделении денег на установку по поручению Офиса Президента гигантского флага за 27 миллионов гривен. Также он предложил выдать Владимиру Фроленко партбилет «Слуги народа» из-за этого голосования.

Владимир Фроленко считает, что ни Артем Ильюк, ни Максим Невенчанный не разобрались в вопросе, и повелись на манипуляции СМИ. Отметим, что аналогично Владимир Фроленко высказался также в отношении своего партийного босса, руководителя Николаевской областной организации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего, назвал того неопытным политиком, не разбирающимся в том, что происходит в Николаеве.

— Они не читали решение, они его даже не видели, им даже не интересно было, а зачем? Они просто верят тому что пишут СМИ. Написало СМИ, они увидели и давай быстренько рассказывать, в чем-то нас обвинять, что мол мы там оппозиционеры, пошли на какие-то сговоры с властью. Я дальше могу рассказать, кто оппозиционер, а кто не оппозиционер. И это их ошибка, они же тоже политики, называют себя опытными политиками, шо один, шо второй. Но решения сессии они даже не видели. А сквер, это их сквер, сквер города. Разве они против сегодня людей? Они против молодежи, которая там будет гулять? Они что, против молодых мам, которые будут выгуливать там детей? Они что, против, чтобы старики там сидели на лавочках отдыхали? Они тогда против, получается? Получается так. Они городская власть, и они против этого вопроса? Они опытные политики, почему они решение наше даже не прочитали, решение областной сессии, а уже начали говорить? Потому что ими манипулируют СМИ. Значит, они не политики. Они не дают себе отчет в своих словах, в своих действиях. Они просто это обозначили, сказали, потому что так все говорят. Все завтра будут прыгать с обрыва вниз, и мы тоже прыгнем, потому что все прыгают. Хотя бы надо было подумать и разобраться. Они пытаются нас в чем-то обвинить сегодня?, - сказал Владимир Фроленко.

Как известно, именно депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» дали решающие голоса в облсовете, чтобы принять решение по вопросу установки огромного флага в Николаеве и обустройства части сквера «Юных героев» по поручению Офиса президента Украины. Голоса от «ОПЗЖ» дали 7 из 18 членов фракции «ОПЗЖ»: Денис Андреев, Людмила Кошевая, Татьяна Потапенко, Александр Сироштан, Олег Солтыс, глава фракции Андрей Фатьянов и замглавы облсовета Владимир Фроленко.

Владимир Фроленко заявил, что проголосовавшие «За» представители «оппозиции» показали, что «ими никто не манипулирует» и что они «самостоятельные».

— Я вам хочу сказать, что те люди, которые даже проголосовали, проголосовали из нашей фракции депутаты, они показали свою позицию, показали, что они не контролируемые депутаты, ими никто не манипулирует. Это самостоятельные депутаты. А манипуляции депутатов, вы же видите, как СМИ сегодня влияет, и кто контролирует эти СМИ, которые за месяц запустили эту ситуацию, начали раскручивать. А я с самого начала говорил, почему: потому что губернатор наступил на хвост одной структуре…, - сказал Владимир Фроленко.

Он заявил, «как оппозиционер, который представляет власть в облсовете» готов отчитаться перед партийным руководством о деятельности фракции «ОПЗЖ». По его мнению, показателем работы «оппозиционеров» является то, сколько вопросов было снято с сессии по их инициативе. В то же время, по его мнению, в городском совете представители «ОПЗЖ» работают по принципу «А баба яга против».

— Если вернутся к городской власти и вспомнить сегодня наших депутатов городской власти, пусть покажут, какой вопрос по их инициативе был снят сессией. Хоть один вопрос. Я готов отчитаться, как оппозиционер, который представляет власть сегодня в областном совете, перед нашим руководством я готов отчитаться и показать, где мы сработали. Пусть они покажут с городской власти, где они сработали, где какой-то вопрос был снят по их инициативе. Знаете, как там происходит: «А баба яга против». Вот лишь бы, но не так, а баба яга против. Даже те великие оппозиционеры, не хочу называть их фамилии, которые сегодня в городском совете так кричат и критикуют нас, областных депутатов, что мы что-то сделали не так, - сказал Владимир Фроленко.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владимир Фроленко расхвалил и выступил в защиту главы облгосадминистрации Виталия Кима.