Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает, что депутаты горсовета будут потакать «идиотизму» и выделят деньги из бюджета на на установку стелы с флагом. Сам проект он считает несвоевременным и дорогим.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Депутат говорит, что на сегодняшний день в Николаеве есть масса важных проблем на решение которых в бюджете города не могут найти деньги для их решения.

— Чтобы не было разговоров по поводу флага… Флаг — это наш государственный символ. У нас он есть на главной площади города, он развевается на всех государственных учреждениях и это очень хорошо. Но здесь вопрос в сумме. Сумма, на мой взгляд, на сегодняшний день не просто велика. Есть понятия: рационализм и идиотизм. Рационализм, это когда ты направляешь средства на то, что сейчас в первую очередь необходимо для развития города, и на то чтобы обеспечить какую-то жизнедеятельность города. Вот у нас порядка 30 школ в городе не обеспечены системами пожарной безопасности. Это дети, это их безопасность, и это, что нужно сделать в первую очередь. Это и есть рационализм, — считает Артем Ильюк.

Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверен, что авторы подобных проектов по установке стелы с флагом пытаются сместить акценты и отвлечь внимание депутатов от городских проблем, заменив их политическими.

— А идиотизм, это когда мы пытаемся закрыть проблемы флешмобами, действиями, когда мы пытаемся меряться флагштоками, чтобы привлечь внимание, сместить картину. И вот такие решения мы (фракция «ОПЗЖ», - прим.) точно поддерживать не будем. Но, к сожалению, сегодня депутаты городского совета, которые являются «большинством», выстроили систему так, что депутат скоро будем переводить бабушку через дорогу и на этом его функции все и закончатся. Сейчас все молодые депутаты пришли, они не задают новой повестки дня, они не дают новое направление, они не предлагают новые форматы. Если посмотреть сегодня Facebook, то увидим, что они там кого-то поздравили, там поехали вручили, открыли. Сменились лица, которые делают тоже, что делали их предшественники. То есть, люди, которых уже не избрали. Это печальная история. Это приведет к тому, что мы будем тратить десятки миллионов гривен на какие-то флешмобы, не закрывая реальные проблемы. На детское питание не могут найти 5 миллионов гривен, а мы будем на флагштоки выделять? Здесь акценты смещены в сторону идиотизма. К сожалению, большинство депутатов этому потакают и не понимают насколько это опасный механизм. Депутаты должны понимать, что вот от таких решений, от рациональных решений зависит развитие нашего города. А у нас попрыгать, поулялюкать, флагштоки, языки. Мы смещаем акценты с проблем на какие-то флешмобы, — убежден политик.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Депутат областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что в ОГА хотят потратить 5 миллионов из областного и 9 миллионов из городского бюджетов на установку стелы с флагом.

Глава фракции «Пропозиция» в Николаевском городском совете Анна Ременникова считает идею с выделением 9 миллионов гривен из городского бюджета на установку стелы с флагом является несвоевременной.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».