Глава фракции «Пропозиция» в Николаевском городском совете Анна Ременникова считает идею с выделением 9 миллионов гривен из городского бюджета на установку стелы с флагом является несвоевременной.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам депутата, Николаеву не хватает подобного объекта с государственным флагом, однако сегодня как в стране, так и в городе есть более важные и первоочередные проблемы, которые требуют внимания и финансирования.

— Нам действительно не хватает красивого флага, большого. Но я думаю, что сейчас не совсем то время, когда надо это делать. Это мое личное мнение. При наличии пандемии в Украине, нам нужна вакцинация пожилых людей в первую очередь. Я думаю, что мы примем решение фракцией и будем голосовать по решению фракции, — заявила политик.

Анна Ременникова также отметила, что вопрос выделения финансирования на реализацию проекта с установкой флагштока будет обсуждаться на заседании фракции «Пропозиция».

— Есть процедура и никто ее не может обойти. Нужно выходить на все комиссии для того, чтобы эти деньги выделили в первую очередь именно город. Я думаю ,что мы будем обсуждать это на фракции, на комиссиях. Пока не могу прокомментировать, пока не знаю мнение коллег, — уточнила Анна Ременникова.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Депутат областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что в ОГА хотят потратить 5 миллионов из областного и 9 миллионов из городского бюджетов на установку стелы с флагом.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».