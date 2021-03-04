Депутат областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что в ОГА хотят потратить 5 миллионов из областного и 9 миллионов из городского бюджетов на установку стелы с флагом.

Об этом шла речь на заседании комиссии облсовета по вопросам АПК 4 марта, передает корреспондент НикВести.

По словам депутата от «ОПЗЖ» Татьяны Демченко, которая не является членом комиссии, но присутствовала на заседании, сначала нужно навести порядок в Николаеве, который утопает в грязи, прежде чем тратить деньги на установку флагов и памятников.

— Слушайте, ну памятник — это хорошо, но город утопает в помойках, в гнидниках. Я считаю, что в первую очередь надо навести порядок в Николаеве, а потом устанавливать памятники. Это просто кощунство — потратить такую сумму денег (на установку, — прим.) в городе, который утопает в грязи. В некоторых населенных пунктах в сотни раз чище, чем в Николаеве. Я за то, чтобы флаг был, но давайте сначала наведем порядок. Просто наведем порядок в своем родном городе. Вы посмотрите на Одессу, — отметила Татьяна Демченко.

В свою очередь депутат от «Слуги народа» Игорь Мухарский поддержал инициативу облгосадминистрации.

— Я поддерживаю этот проект, буду голосовать «за» и на комиссии, и на сессии. Должна быть идентификация, в первую очередь. С этого нужно начинать. Уважать государство, уважать свою Родину, — сказал Игорь Мухарский.

Глава комиссии, член фракции «Наш край» Надежда Иванова также поддержала идею установки флага.

— Чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Порядок надо наводить в головах тех, кто мусорит, — сказала Надежда Иванова. — К сожалению, нет ни первого, ни второго, ни третьего. Разве что флаг будет. Потому что на него будут потрачены государственные деньги. А навести порядок некому, — ответила ей Татьяна Демченко.

В итоге, большинство членов комиссии проголосовало «за» то, чтобы вынести данный вопрос на сессию.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».