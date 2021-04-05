Заместитель Николаевского городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев заявил, что ни его коллега Дмитрий Лазарев, ни директор Департамента энергетики Денис Денисенко не обсуждали с ним инициативу о передаче парка Победы новой команде «Теплого дома».

Об этом Сергей Коренева сказал в комментарии НикВести.

Как известно, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета планирует заняться реконструкцией парка Победы. Директор департамента Денис Денисенко ранее в комментарии НикВести рассказал о том, что у него есть понимание с вице-мэром Дмитрием Лазаревым, отвечающим за разработку новой структуры мэрии, о том, чтобы взять на себя часть полномочий Департамента ЖКХ.

Комментируя это, Сергей Коренев похвалил амбиции Дениса Денисенко, но напомнил, что сейчас именно Департамент ЖКХ занимается обслуживанием парка.

— Я не считаю реформой или чем-то иным то, что сейчас происходит. В любом случае, директор департамента может заявлять о каких-то своих амбициях, каких-то желаниях, новых начинаниях и так далее. Это, наверное, даже хорошо. Это значит, что люди готовы брать полномочия на себя и что-то регулировать. С Дмитрием Лазаревым детально мы это не обсуждали, парк находится по распределению полномочий у Департамента ЖКХ, он продолжает его обслуживать. А если у кого-то есть желание привлечь средства, привлечь инвесторов, заняться, возможно, энергетикой в парке, потому что для того, чтобы там развивать активости, нужно затянуть сети, магистрали, электроэнергию - то почему бы и нет? Я с Денисом Денисенко это не обсуждал, по всей видимости он как-то так это видит. Я считаю, что заявления директора департамента могут быть, департаменты могут готовить проекты решений. Но даже с заместителем городского головы Лазаревым у меня не было обсуждений такого рода решений. Но считаю похвальным желание делать что-то новое, привлекать средства. Почему бы и нет, - сказал Сергей Коренев.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что руководство Департамента энергетики и энергоэффективности изъявило желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом НикВести рассказал директор департамента Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.