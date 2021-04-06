Депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Сергей Кантор лояльно относится к идее передачи департаменту энергетики и энергоэффективности вопроса реконструкции парка Победы.

Об этом он сообщил в комментарии Шиповнику.

Как известно, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета планирует заняться реконструкцией парка Победы. Директор департамента Денис Денисенко ранее в комментарии НикВести рассказал о том, что у него есть понимание с вице-мэром Дмитрием Лазаревым, отвечающим за разработку новой структуры мэрии, о том, чтобы взять на себя часть полномочий Департамента ЖКХ.

По мнению Сергея Кантора, николаевцы должны решать, в какую сферу развития нужно направлять средства. Он также сообщил, что не против инициативы передачи парка департаменту энергетики.

— Я вообще к словам отношусь никак. Я отношусь к делам. Передадут, так передадут. Какая разница николаевцам, кто этим будет заниматься? Мне вообще пофиг, в хорошем смысле слова. Какая разница, какая Дуся или какой Ваня сделает вам скамейки? Главное, чтобы это было сделано. Это делает мэр Сенкевич, он принял решение отдать это департаменту энергоэффективности. Он принимает решение, если сегодня считает, что там управленческие позиции наиболее эффективные, то пусть передает. Какая разница? Я это говорю как человек, который управляет тоже хозяйствами. Бывают моменты, когда нужно «для маневра» раскидать работу на всех, – считает Сергей Кантор.

Однако Сергей Кантор считает, что сегодня городской власти более целесообразно вкладывать деньги в развитие образования и медицины Николаева.

— Я считаю, что парк – это хорошо. Но на сегодняшний день, если бы меня спросили куда эти деньги вкладывать, я бы, например, вкладывал в детей. Сейчас много проблем в школах, надо вкладывать деньги в медицину, – добавил Сергей Кантор.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что руководство Департамента энергетики и энергоэффективности изъявило желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом НикВести рассказал директор департамента Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.