Александр Жолобецкий

Народный депутат Украины 8 созыва Александр Жолобецкий, который в свое время добился возвращения парка Победы в собственность Николаева, не понимает, зачем снова его отдавать в аренду никому не известному инвестору и почему это делается под эгидой Департамента энергетики.

Свое мнение по этому вопросу Александр Жолобецкий высказал в комментарии НикВести.

Как известно, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета планирует заняться реконструкцией парка Победы. Позже стало известно о том, что Департамент энергетики изъявил желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы.

— Я отдал этому парку три года жизни, прошли вместе с Олегом Абрамовым 16 судов. Я не понимаю логики текущего процесса. Причем здесь Департамент энергетики, который занимался на протяжении последних лет совсем другими вещами? Где парк Победы и где Департамент энергетики? Если мы говорим о каком-то инвестпроекте, то почему это опять какой-то «кот в мешке»? Тем более, какой ценой мы вернули его в коммунальную собственность, - сказал Александр Жолобецкий.

Еще будучи депутатом Николаевского городского совета Александр Жолобецкий был одним из активных участников процесса возврата парка в собственность города, который в 2004 году был передан в аренду на 49 лет компании «Цунами-Юг», владельцем и учредителем которой на тот момент был Вячеслав Недбай. В феврале 2015 года Хозяйственным судом Николаевской области удовлетворен иск Николаевского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса - парка культуры и отдыха «Победа» площадью 27 гектаров, нормативной денежной оценкой свыше 48 миллионов гривен.

— Я считаю, что это, наверное, единственное место, которое могло бы объединить всех горожан. Он же строился методом народной стройки, сразу после войны, в 1946 году николаевцы высаживали, строили. Выходит, после войны сделали парк Победы, а сегодня 21-й век, посмотрите в каком он состоянии. Это все нам осталось в наследство от предыдущих поколений николаевцев. Я там провел свое юношество, там собиралось очень много молодежи, - сказал Александр Жолобецкий.

Он считает, что нужно провести открытый конкурс инвестпроектов и привлечь профессионалов, которые знают, как нужно заниматься организацией парковой территории. Он привел в пример «Фельдман Экопарк» и парк Горького в Харькове.

— Не хочется сравнивать со «Сказкой», я в свое время тоже полтора года боролся за ее сохранение, а сейчас ее отдали за копейки под аттракционы на газоне. Почему мы опять скрываем, что это за инвестпроект? Давайте сделаем конкурс, давайте рассмотрим несколько проектов. Я понимаю, что в наше время инвесторов не так легко найти, но есть же профессиональные люди, которые занимаются организацией парковой территории. Как, например, экопарк Фельдмана. Есть люди, которые этим живут! Посмотрите, что такое парк Горького в Харькове и на наш парк Победы. В нём нет жизни, а хотелось бы, чтоб он ожил, - сказал Александр Жолобецкий.

Он считает необходимым привести в порядок берег, оборудовать современный пляж и организовать проведение мероприятий в парке Победы.

— Нужно привести в порядок пляжную зону, почистить берег, сделать, возможно, в том числе платные какие-то лежаки. Сделать хорошую сцену, ежедневно проводить какие-то мероприятия, приглашать артистов своих и иногородних. Естественно, я это говорю о времени, когда закончится пандемия. Что касается инвестиций, возможно, там мог бы быть аквапарк. Если я не ошибаюсь, в прошлом году Департамент ЖКХ заказывал какой-то проект реконструкции, - сказал Александр Жолобецкий.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом НикВести рассказал директор департамента Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.