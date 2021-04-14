Член исполкома Николаевского горсовета, глава фракции «Наш край» в областном совете Юрий Кормышкин считает, что нет разницы в том, какой департамент будет заниматься парком Победы. По его мнению, ответственность в любом случае несет городской голова Александр Сенкевич.

Об этом он сказал во время заседания исполкома в среду, 14 апреля, передает корреспондент НикВети.

При этом он поддержал решение о передаче проекта реконструкции парка Победы.

— У нас есть два департамента — Департамент ЖКХ и Департамент энергоэффективности. Если сегодняшний день Департамент энергоэффективности имеет желание что-то сделать в этом парке, а двоих руководителей представлял наш городской голова, то он несет ответственность как за один департамент, так и за другой. Я не вижу ничего страшного в передаче (парка, — прим.) из одного департамента в другой. Будем следить уже теперь за вторым, что он там сделал, а не просто передал, — сказал Юрий Кормышкин.

Как сообщалось, сегодня исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал передачу проекта реконструкции парка Победы Департаменту энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Напомним, новая команда Департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев». При этом он не видит смысла в передаче парка Победы Департаменту энергоэффективности.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.

Парк Победы уже находился в частных руках около 10 лет. В 2004 году он был передан в аренду на 49 лет компании «Цунами-Юг», владельцем и учредителем которой на тот момент был Вячеслав Недбай. В феврале 2015 года Хозяйственным судом Николаевской области удовлетворен иск Николаевского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса - парка культуры и отдыха «Победа» площадью 27 гектаров, нормативной денежной оценкой свыше 48 миллионов гривен.