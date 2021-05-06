В рамках программы Президента Украины «Большое Строительство» и реализации проекта EMERGENCY продолжается реконструкция приемного отделения «КНП Вознесенская многопрофильная больница».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Современные условия, которые будут созданы здесь по завершению, будут способствовать повышению уровня обслуживания населения, доступности высококвалифицированной медицинской помощи, отмечают в ОГА.

Сегодня ремонт находится на финальной стадии. Подрядной организацией выполнен основной объем работ из запланированных:

сделаны внутренние отделочные работы стен, пола и потолка;

проложена новая вентиляционная сеть;

заменены внутренние инженерные сети;

установлена системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения;

завезена и подготовлена к эксплуатации медицинская мебель;

снаружи утеплены помещения;

оборудованы пандусы и бокс для приема машин неотложной помощи.

В отделении будет работать 4 врача, 5 медицинских сестер и 5 человек младшего медицинского персонала.

«КНП Вознесенская многопрофильная больница» обслуживает около 200 тысяч жителей Вознесенского района, Еланеччины, Братщины, Веселиновщины, Доманевщины и по некоторым направлениям города Южноукраинска. Штатная численность работников — 486 человек.

Пресс-релиз