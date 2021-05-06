В рамках программы Президента Украины «Большое Строительство» и реализации проекта EMERGENCY продолжается реконструкция приемного отделения «КНП Вознесенская многопрофильная больница».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Современные условия, которые будут созданы здесь по завершению, будут способствовать повышению уровня обслуживания населения, доступности высококвалифицированной медицинской помощи, отмечают в ОГА.
Сегодня ремонт находится на финальной стадии. Подрядной организацией выполнен основной объем работ из запланированных:
В отделении будет работать 4 врача, 5 медицинских сестер и 5 человек младшего медицинского персонала.
«КНП Вознесенская многопрофильная больница» обслуживает около 200 тысяч жителей Вознесенского района, Еланеччины, Братщины, Веселиновщины, Доманевщины и по некоторым направлениям города Южноукраинска. Штатная численность работников — 486 человек.
Пресс-релиз
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В рамках программы Президента Украины «Большое Строительство» и реализации проекта EMERGENCY продолжается реконструкция приемного отделения «КНП Вознесенская многопрофильная больница».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Современные условия, которые будут созданы здесь по завершению, будут способствовать повышению уровня обслуживания населения, доступности высококвалифицированной медицинской помощи, отмечают в ОГА.
Сегодня ремонт находится на финальной стадии. Подрядной организацией выполнен основной объем работ из запланированных:
В отделении будет работать 4 врача, 5 медицинских сестер и 5 человек младшего медицинского персонала.
«КНП Вознесенская многопрофильная больница» обслуживает около 200 тысяч жителей Вознесенского района, Еланеччины, Братщины, Веселиновщины, Доманевщины и по некоторым направлениям города Южноукраинска. Штатная численность работников — 486 человек.
Пресс-релиз