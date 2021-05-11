Депутаты Николаевского горсовета инициировали отчет директора коммунального предприятия по организации питания в образовательных учреждениях города Виктора Васильева на предстоящей сессии.

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам законности, гласности и правопорядка во вторник, 11 мая, передает корреспондент НикВести.

Глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская подняла вопрос о докладе директора КОПа Виктора Васильева и его заместителей на сессии Николаевского городского совета.

«Хочу отметить, что директор работает более 100 дней и должен рассказать, что уже успел сделать на своей должности», — отметила она.

Члены комиссии, присутствующие на заседании единогласно поддержали ее предложение.

Ранее сообщалось, что инициативная группа родителей воспитанников николаевских детсадов с самостоятельной организацией питания попросили депутатов комиссии горсовета по вопросам коммунального имущества и ЖКХ не переводить учреждения в централизованную систему.

Напомним, 28 февраля под зданием мэрии Николаева прошла акция против перевода 11 детских садов с индивидуального питания на централизованное, которое будет поставлять коммунальное предприятие по организации детского питания.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц. В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов. Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.