На заседании комиссии Николаевского горсовета по вопросам гласности не хватило голосов для согласования проектов решений, которые касаются назначения Юрия Степанца вице-мэром и создания управления по делам ветеранов и ВПЛ.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В поддержку Юрия Степанца и создания управления к депутатам обратился глава общественной организации «Ассоциация участников и инвалидов АТО» Илья Шполянский.

— Хочу донести, что наше сотрудничество, десятков общественных организаций и городской власти, когда мы будем иметь постоянного коммуникатора с городским головой именно по направлению именно по направлению работы с воинскими частями, которых 44 в Николаеве, с ветеранскими организациями, с ветеранами АТО, внутренне перемещенными лицами в Николаеве не построено ни единой квартиры для внутренне перемещенных лиц за государственный счет. За это время, мы посчитали, могли бы привлечь около 200 миллиона гривен в городской бюджет за счет построенного жилья, — сказал он.

Артем Ильюк отметил, что в целом поддерживает создание управления, однако не понимает необходимости создания должности еще одного заместителя городского головы. Также он сказал о том, что чиновники структурных подразделений городского совета должны понести ответственность, если они провалили работу по данным направлением, о чем заявил активист.

Юрий Степанец ответил, что должность заместителя ему предложил Александр Сенкевич, а ее создание нужно для того, чтобы курировать работу разных подразделений.

— Это предложил мне Александр Федорович Сенкевич еще в декабре прошлого года. Он предложил мне остаться на должности заместителя городского головы, чтобы возглавить это направление. Институция нужна, потому что это будут отдельные разные подразделения, о с близкими направлениями, — пояснил Юрий Степанец.

Также депутаты высказали мнение о том, что новое управление может дублировать функции отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами. В связи с этим Артем Ильюк предложил перенести вопросы и вернуться к ним после того, как рабочая группа по структуре исполнительных органов рассмотрит данный аспект.

В итоге глава комиссии Елена Киселева поставила на голосование все четыре проекта решений, однако голосов для их принятия не хватило: она и Татьяна Домбровская проголосовали «за», Артем Ильюк — воздержался.

Ранее в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета депутаты не согласовали проект решения сессии по назначению шестым заместителем городского головы бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Также депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

В Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

До этого земельная комиссия не поддержала назначение Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов.