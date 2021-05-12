Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Максим Невенчанный предложил вместо новой должности заместителя мэра по делам ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц создать должность заместителя городского головы по аграрным вопросам, поскольку в Николаеве много аграриев.

Об этом речь шла в среду, 12 мая, в ходе заседания постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам ЖКХ, - передает корреспондент НикВести.

Главный аргумент депутата – должность заместителя мэра по вопросам ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц никак не повлияет на агрессивные планы РФ.

— К примеру, если у Степанца будет зарплата, секретарь, водитель, кабинет, надбавка, премия, тогда РФ побоится сюда нападать? Также у нас нет отдельных должностных лиц, например, по спортсменам. А с аграриями? У нас много в Николаеве аграриев, так давайте сделаем заместителя по аграрным вопросам, - сказал Максим Невенчанный.

При этом депутат не стал критиковать идею создания в структуре мэрии управления по делам ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц.

— Я за создание управления по всем ветеранским группам. Особенно, если это будет без изменения численности структуры. Пусть занимаются, главное, чтобы это управление мы наделили полномочиями, чтобы они несли социальную функцию, а не только статистическую, - заявил Максим Невенчанный.

Во вторник, 11 мая, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета депутаты не согласовали проект решения сессии по назначению шестым заместителем городского головы бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Ранее Юрий Степанец рассказал, что часть работников новой структуры перейдет из департамента социальной защиты. Всего в управлении планируют трудоустроить 8 человек. Также он не исключил, что будет заниматься созданием муниципальной полиции.

В итоге решение не набрало нужного (9-ти) количества голосов.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

В Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

До этого земельная комиссия не поддержала назначение Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов.