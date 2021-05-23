Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды могут понести уголовную ответственность за ряд принятых ими решений.

Такое мнение высказал в интервью YouTube-канала «Есть вопрос» бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Руслан Рябошапка рассказал, что с юридической точки зрения понести ответственность команда Зеленского и он сам, могут за некоторые решения, принятые за последние два года.

— Я думаю, что всего с того, что вы назвали, они могут понести ответственность. Есть некоторые решения, которые вообще лежат на поверхности. Там практически ничего не нужно доказывать. Те же санкции в отношении контрабандистов или санкции в отношении воров в законе - они очевидно незаконны. Эти санкции введены не решением Совета национальной безопасности и обороны. СНБО давала рекомендации президенту по применению санкций, а президент своей подписью, единолично ввел это решение. Он мог или внедрить, или не внедрится. Внедрив, он единолично взял на себя ответственность уголовное за это, - отметил Руслан Рябошапка.

По его словам, в будущем предметом для расследования могут стать и действия людей, которые готовили санкции.

— Например, санкции в отношении финансирования терроризма. Мне странно слышать от Баканова (председателя СБУ Ивана Баканова, - ред.), Который вносил представление применить санкции, а потом говорит, что у него нет доказательств. По крайней мере, он должен быть более сдержанным и не говорить, что этих доказательств не существует. Так же люди, которые готовили санкции в отношении контрабандистов или воров в законе, - они должны были понимать, что подготовка такого решения является незаконным. Вот сейчас расследуют дело в отношении Харьковских соглашений. Это очень похожая история, и способ доказывания будет таким же. Люди, которые готовили проекты решений, понесут ответственность. Люди, которые подписывали эти документы, понесут ответственность, - добавил Руслан Рябошапка.

Напомним, отказ команды Руслана Рябошапки в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин его отставки с должности Генерального прокурора Украины.