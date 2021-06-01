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Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Однако, по его словам, он с президентом РФ Владимиром Путиным не говорил о переброске Вооруженных сил России в Беларусь на постоянной основе.
Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».
Он рассказал, что будет в случае обострения военной обстановки в стране.
— Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь, — заявил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси.
Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.
В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».
При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.
Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.
Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.
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Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Однако, по его словам, он с президентом РФ Владимиром Путиным не говорил о переброске Вооруженных сил России в Беларусь на постоянной основе.
Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».
Он рассказал, что будет в случае обострения военной обстановки в стране.
— Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь, — заявил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси.
Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.
В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».
При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.
Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.
Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.