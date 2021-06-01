Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск и Москва завершают согласование всех союзных программ по углублению интеграции.
Об этом во вторник, 1 июня, сообщает госиздание СБ.Беларусь сегодня.
— Беларусь и Россия выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания у президента по вопросам белорусско-российского сотрудничества, - говорится в сообщении издания.
Роман Головченко отметил, что в целом на совещании у Александра Лукашенко во вторник обсуждались два блока вопросов: работа над союзными программами по экономической интеграции Беларуси и России и обеспечение устойчивой работы экономики в условиях как действующих санкций со стороны стран Запада, так и озвученной угрозы введения дополнительных ограничений.
Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.
В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».
При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.
Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.
Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск и Москва завершают согласование всех союзных программ по углублению интеграции.
Об этом во вторник, 1 июня, сообщает госиздание СБ.Беларусь сегодня.
— Беларусь и Россия выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания у президента по вопросам белорусско-российского сотрудничества, - говорится в сообщении издания.
Роман Головченко отметил, что в целом на совещании у Александра Лукашенко во вторник обсуждались два блока вопросов: работа над союзными программами по экономической интеграции Беларуси и России и обеспечение устойчивой работы экономики в условиях как действующих санкций со стороны стран Запада, так и озвученной угрозы введения дополнительных ограничений.
Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.
В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».
При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.
Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.
Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.