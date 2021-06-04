Европейский союз запретил белорусским компаниям летать в воздушном пространстве ЕС, а европейские попросил прекратить все рейсы над территорией Беларуси.

Об этом Reuters рассказали трое европейских послов.

Решение вступит в силу уже завтра, 5 июня.

ЕС также настоятельно рекомендует авиакомпаниям ЕС избегать полетов над Беларусью, но это не является юридически обязывающим запретом. Так, Агентство авиационной безопасности Европейского союза (Евроконтроль) издало директиву по безопасности, в которой говорится, что все самолеты ЕС не должны совершать полеты над воздушным пространством Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение соблюдения запрета на перевозку белорусских авиаперевозчиков возьмут на себя национальные правительства ЕС, которые оставляют за собой право поднимать в небо истребители, чтобы защитить свое воздушное пространство от нежелательных самолетов.

Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.

В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».

При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.

Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.

Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Украина также предприняли решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.