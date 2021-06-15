Николаевская облгосадминистрация обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить поднятие уровня Александровского водохранилища.

Об этом рассказал и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Дмитрий Мац в ходе заседания профильной комиссии Николаевского облсовета, передает корреспондент НикВести.

— Есть реакция от премьер-министра, который дал поручение всем органам и министерствам по поводу рассмотрения вопроса и информирования облгосадминистрации о результатах. Кроме того, заканчивает срок процедуры оценки на окружающую среду, которую проходит этот проект в Минприроды, конченый срок — 24-25 июня, — сказал Дмитрий Мац.

Также он сообщил, что чиновники просят депутатов поддержать такое обращение и на сессии обратиться в центральные органы власти с подобной просьбой.

— Я так понимаю, это надо делать. Потому что конечное решение принимает о введении в эксплуатацию в Кабинете Министров, — отметила глава комиссии Алла Ряжских.

В итоге члены комиссии поддержали вынесение на сессию вопроса об обращении к руководству страны по поводу сохранения территории Национального природного парка «Бугский Гард».

Напомним, 21 мая в Николаевской облгосадминистрации заявили, что стали на сторону активистов в дискуссии вокруг поднятия уровня Александровского водохранилища.

При этом представители Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции не разделяют позицию Николаевской обладминистрации, которая приняла сторону защиты Гардового острова от затопления.

19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации прошла акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс» и НГЗ.

В конце апреля активисты, ветераны АТО приковали себя цепями к камню на Гардовом острове, протестуя против поднятия уровня воды в водохранилище.