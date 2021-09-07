В комнатах Николаевского областного дворца культуры, где занимаются дети, несколько раз за последний месяц выпали окна.

Об этом сообщил замглавы Николаевского облсовета Владимир Фроленко на своей странице в Facebook.

Об этом ему рассказала директор ОДК Мария Добкина. По ее предположениям, некачественные металлические замки, установленные подрядчиками при ремонте здания, не выдерживают веса конструкции. Поэтому, когда окна открывают на проветривание, рамы просто валятся внутрь. В результате выпадений окон пока никто не пострадал.

По словам Владимира Фроленко, фирма-подрядчик ООО «Південьбуд Миколаїв», ремонтировавшая здание, не довела его до конца. Не были закончены работы по обустройству главного фасада. Так и не выполнена герметизация фундамента и обустройство подмостки, в результате чего сточные воды подмывают фундамент. Также подрядчик не закрепил окна-витражи, не приступил к работам с южной стороны здания вообще.

Отметим, что договор с подрядчиком был заключен 1 октября 2015 года управлением капитального строительства Николаевской ОГА, о чем писало издание Преступности.Нет. Стоимость работ по договору составила почти 8,8 миллиона гривен.

Отметим, что в Николаеве до сих пор не решен вопрос с рекоснтрукцией ДК «Молодежный» в микрорайоне ЮТЗ. В начале года профильная комиссия Николаевского горсовета сообщила о намерении переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ. Депутаты считают трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова заявила, что позиция депутата Анны Норд демонстрирует ее неосведомленность в данном вопросе, поскольку предложение застелить фундамент покрытием для езды на роликах вытянет очередную сумму из городского бюджета, а проект реконструкции придется переделывать.

Напомним также, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что реконструкцию дворца культуры «Молодежный» нужно завершить. По его мнению, средства на это стоит просить у государства.

На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.