Игорь Чеботарев (справа)

Бывший директор спортшколы «Областной яхт-клуб» Игорь Чеботарев написал заявление об увольнении после того, как стало известно, что его диплом Харьковской госакадемии физической культуры ненастоящий.

Об этом написал советник главы Николаевской облгосадминистрации Евгений Степанюк на своей странице в Facebook.

Игорь Чеботарев написал заявление с просьбой уволить его по согласию сторон. Действующий директор яхт-клуба Олег Стефановский заявление подписал.

Евгений Степанюк добавил, что в день увольнения Игорь Чеботарев еще присутствовал на работе, но при этом предоставил справку о том, что находится на стационарном лечении в горбольнице № 4.

— И сразу произошла странная вещь — Чебаторев предоставил справку о своем лечении в неврологическом отделении городской больницы 4, хотя сегодня он находился по месту работы и собственноручно написал заявление, — отметил советник губернатора.

Ранее советник главы ОГА рассказал, что несколько месяцев назад появилась информация о том, что диплом о высшем образовании Игоря Чеботарева является подделкой. В связи с этим новый директор ДЮСШ подал запрос в Харьковскую государственную академию физической культуры. 12 августа ему направили ответ, в котором говорится, что Игорь Чеботарев никогда не учился в этом учреждении, а его диплом не соответствует установленым образцам академии.

Отметим, что в июне 2021 года глава ОГА Виталий Ким уволил Игоря Чебаторева с должности директора яхт-клуба. В этом же месяце на сессии облсовета был утвержден новый руководитель ДЮСШ — Олег Стефановский, победивший в конкурсе.

Евгений Степанюк также заявил о давлении со стороны Виктора Гинкула на нового директора Олега Стефановского с целью оставить его предшественника на должности тренера и увеличить ему количество тренерских часов за счет других сотрудников.

Напомним, весной прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.

Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».

Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре, передадут в собственность города яхт-клуб.

Ранее сообщалось о том, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах благоустройства территории в районе яхт-клуба и открытия для туристов карстовых пещер.

В интервью НикВести Александр Сенкевич также рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности, в том числе и яхт-клуба, местным общинам.

В апреле замгубернатора Юрий Гранатуров рассказал, что в данный момент проектанты работают над тем, как реконструировать яхт-клуб, сохранив его исторический архитектурный облик, после чего территорию планируют привести в порядок, а также провести переговоры с городской властью по поводу передачи объекта на баланс Николаева.