В полиции рассказали о первых итогах расследования обстрела автомобиля помощника Зеленского Сергея Шефира.

Информацию сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Беглая баллистическая экспертиза показала, что пули, выпущенные по машине, родом из Венгрии.

— Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем — производства Венгрии, но сам патрон – возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли. Подробная баллистическая экспертиза еще впереди, — подчеркнул Артем Шевченко.

Он добавил, что в МВД считают покушение — настоящим.

— Это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка. Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу, — отмечает высокопоставленный сотрудник ведомства.

Нашла полиция и свидетелей — гулявших неподалеку грибников, которые слышали звук выстрелов в лесу.

— Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления, — передает глава отдела в министерстве.

При этом, он провел параллели с покушением на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

— Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели, как легковой автомобиль, из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным, — заключил Артем Шевченко.

Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло сегодня утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Сам Сергей Шефир убежден, что попытка его убрать есть ни что иное, как попытка напугать высшие эшелоны власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.