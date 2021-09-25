В Харьковской области почтили память летчиков и курсантов, погибших в результате крушения самолета Ан-26 год назад.

У Стелы памяти возле Чугуева в субботу, 25 сентября, собрались близкие и родные погибших курсантов и членов экипажа самолета, военнослужащие, волонтеры и жители Харьковской области, сообщает Арміяіnform.

Отдать дань памяти воинам-авиаторам прибыли представители командования Вооруженных сил Украины, в частности главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, командующий Воздушных сил ВСУ генерал-майор Николай Олещук, а также руководство и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил, представители органов государственной власти.

Под скорбный звон и траурный салют вспомнили имена всех воинов-авиаторов, которые не вернулись с того учебного вылета 25 сентября 2020 года. После этого поминальную панихиду отслужил архиепископ Харьковский и Богодуховский Митрофан.

В завершение молебна к подножию стелы памяти и фотографиям воинов-авиаторов присутствующие возложили живые цветы.

По словам организаторов мероприятия, сегодня память погибших в авиакатастрофе чтут в 11 областях Украины.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября прошлого года на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.