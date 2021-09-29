Сегодня, 29 сентября, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства следователи проводят выемку договоров с подрядчиками, актов выполненных работ и других документов, касающихся десятков подрядов.

Такую информацию подтвердили в самом департаменте на официальной странице в Facebook.

«Процедура согласована Постановлением Центрального районного суда города Николаева — следственные органы получили временный доступ к ряду договоров подряда и закупки услуг, которые заключались должностными лицами ДЖКХ. Сотрудники Департамента никаких преград следственным действиям не создают, доступ ко всем указанным в Постановлении документам предоставлен по первому требованию и в полном объеме, как того и требуют принципы прозрачности и открытости, на которых стоят органы местного самоуправления», — отметили в департаменте.

Как сообщил НикВести источник в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области, среди документов, которые изымают следователи, есть договоры на ремонты дорог, тротуаров, озеленение и другие услуги.

В частности, идет речь о документах, которые касаются подрядов, полученных фирмой «Благоустрій-НК», например, сквера «Спасский» возле Варваровского спуска за 1,3 миллиона гривен. Это же предприятие ремонтировало ряд тротуаров в центре города.

Отметим, что недавно мэр Александр Сенкевич заявил, что с данной фирмой в скором времени разорвут договор на ремонт в сквере «Николаевский», который она так и не смогла закончить, а также больше не допустят к участию в тендерах горсовета.

Примечательно, что следователи затребовали договоры с одесской фирмой «Новиком Инновейшен» по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова более чем за 30 миллионов гривен, а также ООО «ВиК Технологии» по строительству дюкера в Варваровку за 74 миллиона гривен.

Также изымаются больше десятка договоров с ООО «Югагрохимсервис», которое неоднократно получало подряды на уход за зелеными насаждениями в Николаеве. Например, в этом году предприятие получило 6,2 миллиона гривен на содержание зеленых зон в Заводском районе. В частности, в этот подряд входил уход за насаждениями в «Сказке», где начали погибать кусты самшита.

В деле фигурирует еще один подрядчик, с которым заключали договоры на озеленение — «Стройсервис-НК».

Напомним, в апреле этого года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета обещал завершить ремонтные работы на упомянутом перекрестке «в течение нескольких месяцев».

Стоит отметить, что сроки окончания работ по реконструкции перекрестка на 2КП переносили четыре раза. В частности, ранее директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев обещал закончить ремонтк началу сентября 2020 года. Позже он сообщил, что на завершение работ нужно еще два месяца. Кроме этого, мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве завершат в 2020 году, однако данные работы так и не были выполнены. Кроме этого, вице-мэр Сергей Коренев рассказал, что реконструкцию перекрестка улиц Карпенко и Крылова завершат в первой половине 2021 года. Ремонтные работы продолжили только в июле этого года.

Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году. 5 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония запуска водопровода в микрорайон Варваровка. Напомним, что 27 июня нынешнего года в элементе системы водоснабжения появились крупные трещины. После чего рабочие начали замазывать трещины части дюкера в микрорайоне Варваровка.

Как известно, сейчас также расследуется дело о возможных хищениях на реконструкции Соборной площади. Обвинение считает, что цены на материалы были завышены в разы.