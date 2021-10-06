Народный депутат от «Европейской Солидарности» Владимир Арьев направил запросы президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе СБУ Ивану Баканову по поводу незадекларированных ними офшорных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Информацию об этих офшорных компаниях обнародовали журналисты-расследователи в рамках глобального проекта Pandora Papers.

— Зеленский не задекларировал офшорную компанию Maltex Multicapital Corp. Несмотря на то, что является конечным выгодополучателем и потому обязан был записать ее в е-декларацию. Не записал ни в одну. Аналогичная ситуация у главы СБУ Ивана Баканова с офшорки Davegra Limited, которая была номинальным держателем офшорки Зеленского Maltex Multicapital Corp. и сохраняла трастовую декларацию с именами реальных владельцев Maltex и их долей. То есть «крышевала» президентский офшор. Обоим направил запросы о предоставлении объяснений — а как же так? — отметил политик.

Напомним, 3 октября были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе Владимир Зеленский.

Бывший член Набсовета «Укрзализницi», журналист Сергей Левченко заявил, что работа предпринимателей в Украине через офшорные компании является обычным делом и не может быть предметом «скандала или зрады».

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал причастность президента Владимира Зеленского к офшорам, которую вскрыло расследование Pandora Papers, отметив, что в целом ничего страшного в этом не видит.

При этом в Белом доме заявили, что фигурирование Владимира Зеленского в расследовании Pandora Papers про офшоры не нарушит диалога между странами.