Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что депутатов, которые не хотят голосовать за его отставку с должности, вызывают на Банковую (в Офис президента).

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24», пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко относительно того, что процесс отзыва Разумкова с должности спикера проходит накануне его дня рождения (8 октября), и является ли это элементом «мелочной мести», он сказал: «Действительно, это будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно, к дешевым... Я абсолютно нормально к этому отношусь, могли и 8-го проголосовать — тоже было бы неплохо».

В то же время, он добавил, что депутатов, которые не хотят голосовать за отзыв его с должности спикера, вызывают на Банковую.

— Я плохо отношусь к другому, я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, например, на Банковую, и начинают им рассказывать, как надо, и что надо делать в парламенте... Хотите со мной поспорить — давайте спорить. Зачем вы людей трогаете, — рассказал Дмитрий Разумков.

Напомни, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента 7 октября.

Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. «За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. Верховная Рада также включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».