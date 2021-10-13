Народный депутат Украины Александр Гайду и руководитель КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александр Плиткин

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду направил 2,1 миллиона гривен социально-экономической субвенции на покупку передвижного цифрового рентгенаппарата для КНП «Николаевская областная детская клиническая больница».

Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, 12 октября он провел встречу с главврачом медицинского учреждения Александром Плиткиным и обсудил вопросы, касающиеся работы больницы.

— Встретился с руководителем КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» и обсудил проблемы медучреждения, которые требуют решения уже сегодня. Среди них – закупка передвижного цифрового рентгенаппарата для больницы. С этим вопросом ко мне и раньше обращалось руководство учреждения. Закупка рентгенаппарата очень важна, поскольку благодаря этому оборудованию врачи смогут проводить обследование детей в травматологическом пункте, – рассказал Александр Гайду.

Нардеп также рассказал, что в травмпункт детской областной больницы ежедневно обращается от 50 до 70 детей с тяжелой травматологической патологией.

— Поэтому хочу сообщить, что направил 2,1 миллиона гривен социально-экономической субвенции на закупку передвижного цифрового рентгенаппарата для детской больницы уже в 2021 году. Уверен, что новое оборудование позволит предоставлять качественное медицинское обслуживание нашим детям!, – добавил Александр Гайду.

Напомним, народный депутат Украины Александр Гайду рассказал, что новый рентген-терапевтический аппарат появится в Николаевском областном онкодиспансере к концу осени 2021 года. На закупку данного оборудования было выделено 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции.