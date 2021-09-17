Народный депутат Украины Александр Гайду рассказал, что новый рентген-терапевтический аппарат появится в Николаевском областном онкодиспансере к концу осени 2021 года.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

— Поскольку уже долгое время занимаюсь нашим областным онкодиспансером, ко мне обратился руководитель учреждения Максим Безносенко. Он сообщил, что в больницу необходимо закупить новый рентген-терапевтический аппарат, потому что старое оборудование эксплуатируется уже больше 30 лет и находится в изношенном состоянии! В свою очередь, это представляет угрозу жизни пациентов, которые приходят получить необходимое для лечения услугу, а вместо этого время от времени узнают, что оборудование сломалось, – написал Александр Гайду.

Нардеп также напомнил, что на закупку данного оборудования было выделено 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции.

— Таких ситуаций, в которой сегодня оказался областной онкодиспансер, быть не должно. Именно поэтому решил направить 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на закупку рентген-терапевтического аппарата. Сейчас уже состоялись торги, выбрали подрядчика и заключили с ним договор. Мы постоянно держим с главным врачом связь по этому вопросу и он сообщил, что до конца осени мы уже можем ожидать оборудование, – написал нардеп.

Кроме этого, он добавил, что новый рентген-терапевтический аппарат позволяет проводить облучение опухоли с косметическим эффектом.

— Новый аппарат позволит лечить рак кожи рентгеновскими лучам. Дело в том, что удалить опухоль не оставив на коже шрама – просто невозможно. Однако новое оборудование выполняет облучение опухоли с косметическим эффектом, что дает возможность не только спасать человеческие жизни, но и делать это с минимальными неудобствами для пациентов. Уже в скором времени пациенты онкодиспансера смогут получать качественные услуги на новом оборудовании, – сообщил Александр Гайду.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду предложил привлечь на проект реконструкции широкобальского средства Государственного фонда регионального развития.