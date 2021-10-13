Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко считает, что затянувшийся процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность – показатель нежелания «Укравтодора» принимать сооружение на свой баланс.

Таким мнением он поделился в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Виталий Шевченко рассказал, что Варваровский мост не рассчитан на тот поток автомобильного и грузового транспорта, который ежедневно передвигается по нему из-за чего на сегодняшний день мост находится в непригодном для использования состоянии.

— Вы знаете, я, к сожалению или к счастью, не участвую в процессе популизма, связанного с передачей моста. Мое мнение – мост, действительно, требует ремонта, и не только Варваровский, но и Ингульский, те же понтонные мосты, которые недооценены. На каждом мосту есть проблема, на каждом. То, что бюджет города не потянет ремонт Варваровского моста – это факт, потому что речь не идёт о мелком ремонте. Его нужно отремонтировать капитально, расширить под тот транспортный поток, который идёт по мосту. Если 40 лет назад, когда его строили, он был рассчитан на поток максимум 6 тысяч автомобилей в сутки, то сегодня мы с вами видим, как летом в пиковые часы там 39 тысяч 700 проездов автомобилей. Даже сложно сказать, во сколько раз он увеличился. Соответственно, мост уже не пригоден, чтобы по нему двигались такие тяжелые машины. Знак ограничения по весу никого не останавливает – машины как ехали, так и продолжают ехать, а альтернативы нет, – сказал Виталий Шевченко.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко

По его мнению, на сегодняшний день нет заинтересованности со стороны государства в передаче Варваровского моста.

— Если говорить о ремонте моста, то его, наверное, можно реконструировать только на уровне государства по «Большому строительству». Тот процесс, который я вижу – на протяжении полутора лет мы пытаемся его передать, – мы просто топчемся на месте. Мы собираем одни и те же документы, отправляем и каждый раз на уровне разных ведомств мы видим какие-то отговорки. Мы участвуем в совещаниях и видим, что просто, наверное, нет желания его принять. Это просто мое субъективное мнение со стороны. Передадут его или не передадут – мы все-равно продолжим обслуживать его и делать свою работу. На сегодняшний день он действительно требует ремонта, но я не верю, что его передадут, – добавил Виталий Шевченко.

Ранее сообщалось, что спустя два месяца после совещания с участием городской власти Николаева, Министерства инфраструктуры Украины и «Укравтодора», горсовет так и не представил необходимые для завершения передачи Варваровского моста в госсобственность документы. После чего депутат горсовета Татьяна Домбровская попросила мэра Александра Сенкевича объяснить, почему горсовет не представил обновленный пакет документов. Городской голова ответил, что в Кабмине просят горсовет предоставить информацию о необходимом количестве капиталовложений на Варваровский мост на следующий год, однако для этого необходимо провести тендер на закупку экспертизы моста и выяснить стоимость его капитального ремонта.

Напомним, что во время брифинга в Очакове, 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

Во время визита в Николаев 2 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае, если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Уже в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте городской голова Александр Сенкевич сообщил, что «Укравтодор» заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Позже Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года. При этом, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» затянулся на полгода по вине чиновников Николаевского горсовета.

В августе 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что «Укравтодор» официально принял на баланс Варваровский мост. Однако позже глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый опроверг данную информацию. Тогда он рассказал, что для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» еще нужно пройти ряд процедур. В частности, согласовать передачу с Министерством экономики Украины, получить решение Кабинета Министров Украины, а также провести комиссию с участием «Укравтодора», Службы автодорог и балансодержателя.

Позже оказалось, что в «Укравтодоре» и Министерстве развития экономики не могут разобраться, где находится полный пакет документов, который необходим для передачи Варваровского моста в Николаеве государству.

В ответ на информационный запрос НикВести в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос передачи Варваровского моста на баланс государства можно было уже решить, если бы чиновники им занимались более ответственно и целенаправленно.

Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность находится на финальной стадии.