Сегодня, 15 октября, Совет национальной безопасности и обороны утвердил санкции против российской компании «MERE». Последний супермаркет сети в Украине будет закрыт.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания.

По его словам, российская компания уйдет из Украины. Последний магазин MERE, как уточнил секретарь СНБО, остался и до сих пор работает в Белой Церкви.

— Применены санкции в отношении компании MERE. Она после заседания СНБО не сможет работать на территории нашей страны, — сказал Алексей Данилов.

На уточняющие вопросы о закрытии супермаркетов, Алексей Данилов добавил, что «они работают в Крыму, и именно поэтому попали под наши санкции».

Ранее Алексей Данилов упрекнул Александра Сенкевича в том, что в Николаеве якобы работает магазин российской сети «MERE». Хотя на момент заявления секретаря СНБО супермаркет уже не работал.

Напомним, летом этого года секретарь СНБО призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета российской сети «MERE». Он подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры».

После Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал заявление Алексея Данилова. В комментарии НикВести мэр Николаева отметил, что не понимает, каким образом местная власть в лице городского головы и городского совета может запретить работу магазина.

В ответ на это Алексей Данилов назвал «странной» позицию мэра Николаева Александра Сенкевича и призвал его к ответственности.