Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил, что на сегодняшний день отопительный сезон 2021-2022 в стране находится под угрозой срыва.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишут НикВести.

По его словам, для прохождения пиковых периодов в зимние холода Украине не хватает порядка 20 миллионов кубометров газа в сутки.

— Нельзя рассматривать газ отдельно от электроэнергии, потому что это сообщающиеся сосуды. Не хватает газа – поднимается электроэнергия, не хватает электроэнергии – поднимается газ. Мы должны понимать и учитывать, что потребители потребляют когда хотят и сколько хотят, и зависит это от температуры на улице. В прошлом году максимальное потребление газа при минусовых температурах – 183 миллиона кубометров газа. Что мы имеем? Мы имеем собственную добычу в 50 миллионов. Мы можем вытащить из хранилищ порядка 100 миллионов. В прошлом году мы отбирали 130, но в хранилище было 28 миллиардов – я не знаю точную цифру, но при 18 миллиардах, мы 130 больше не отберем, потому что хранилища не надуты. Поэтому мы имеем 50 собственных и, предположим, 110 из хранилищ, вместе – 160, – сказал Иван Плачков.

Он также добавил, что компенсировать дефицит неоткуда, поэтому у власти не остается другого выхода, кроме как отбирать транзитный газ, который предназначен для европейских потребителей.

— Где мы возьмём ещё 20 миллионов суточных? Будем отбирать из транзита? Это в пик. Будет -15 и как мы это людям объясним? Мы должны будем либо отбирать из трубы, либо покупать у Словакии, должны иметь контракты и так далее. Да, в целом нам газа может хватить, но если будет -15 две недели?, – добавил Иван Плачков.

Экс-министр также считает, что единственный вариант нормального прохождения отопительного сезона – это приобретение угля в «госрезерв».

— Следующий момент – электроэнергия. У нас 660 тысяч тонн угля и каждый день, к сожалению, мы снижаем, снижаем, снижаем. Тепловая генерация – остался всего лишь один блок в резерве и все генерирующие компании заявляют, что в аварийном ремонте из-за отсутствия топлива. Да, у нас есть «Энергоатом», мы можем поднять ещё один блок, ну, пусть два, 15 блоков – все-равно при потреблении электроэнергии без тепловой регулирующей генерации будут очень сложные проблемы. Мы должны или блок остановить, или продать эту электроэнергию в Россию, Беларусь, а у нас там взаимоотношения в одни ворота – мы можем там только покупать. Мы останавливаем блоки и начинаем покупать электроэнергию. Политическое решение. Будем, не будем, сколько – я не знаю, это очень политическое решение. Тут у нас ситуация непростая. Дальше – мы покупаем уголь. Сейчас можно выделить деньги и покупать уголь в госрезерв, как это раньше было. Тут очень много вопросов, которые надо решать комплексно, каждый день в режиме онлайн, – сказал Иван Плачков.

Он также добавил, что на сегодняшний день нужно проводить разъяснительную работу с населением, вместо заявлений о полной готовности к отопительному сезону.

— Только сегодня я прилетел из моей родины – Придунайской Бессарабии. Люди там слушают руководителей и они с надеждой, что все хорошо. Говорят: «Иван Васильевич, какие проблемы? У нас газа достаточно, станции работают» – у нас «Энергоатом». Это неправильно. Нам сейчас надо проводить разъяснительную работу с населением, – сказал Иван Плачков.

Ранее сообщалось, что бюджетные учреждения Николаева и страны в этом отопительном сезоне будут платить 13,6 гривны за кубометр газа вместо 25, которые государство устанавливало ранее. В конце сентября был подписан меморандум между правительством, «Нафтогазом», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей.

Напомним, что в местные бюджеты будет поступать на 4% больше от налогов на доходы физических лиц. Так государство планирует компенсировать то, что выплата разницы в обоснованных и установленных тарифах на отопление будет выплачиваться из местных бюджетов.

Ранее мэр заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Как сообщалось, в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

Отметим, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.