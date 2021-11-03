Николаевский видеоблогер Олег Мудрак надеется, что народному депутату Украины Александру Пасичному удастся решить проблему с передачей Варваровского моста на баланс государства.

Соответствующее видео «Жду действий от нардепа Пасичного» он опубликовал в своем YouTube-канале «Непрозорро».

В частности, Олег Мудрак вспомнил свой диалог с нардепом Алексанром Пасичным в эфире ток-шоу «Битва за місто». Тогда видеоблогер заявил, что Варваровский мостнеобходимо передать на баланс «Укравтодора» до начала строительства «японского» моста, поскольку после начала работ государство не захочет принимать объект, и спросил нардепа способствует ли он со своей стороны в передаче сооружения. В ответ на это, Александр Пасичный сообщил, что он не знал о проблеме, поскольку городская власть Николаева не обращалась к нему по этому вопросу. В то же время нардеп заявил о готовности посодействовать в передаче Варваровского моста.

— Вы услышали ответ Александра Пасичного и знаете, что больше всего в нем поражает? Городская власть два года рассказывает нам сказки, что вот-вот мост скоро отдадим как непрофильный актив, как объект, который может принести беду городу. Два года нам рассказывают, что вот-вот, но за эти два года городской голова, Департамент ЖКХ в лице вице-мэра Коренева, который чем активнее занимается работой с правоохранителями, не пригласили трех народных депутатов (Александра Пасичного, Игоря Копытина и Александра Гайду, – прим.), которые как мажоритарщики представляют город Николаев, не собрали их на какое-то рабочее совещание, где бы сказали «ребята, помогите, не получается, везде чиновничьи преграды». Вы думаете не помогли бы? Да помогли бы. Ведь Александр Пасичный констатирует в своем ответе, что впервые слышит, что проблема с передачей моста существует как таковая, – сказал Олег Мудрак.

Видеоблогер рассказал, что после ток-шоу у него состоялся личный разговор с Александром Пасичным, результатом которого он остался доволен. По его словам, Александр Пасичный пообещал взяться за решение вопроса с передачей Варваровского моста.

— Вы поймите, рано или поздно в этой ситуации обязательно случится беда и дай Бог, чтобы она не коснулась человеческой жизни. Аварийность не бывает надуманной и когда-то это произойдет. Предположим, что это произойдет. В этом случае город разорван в своих коммуникациях, юг Украины заблокирован, потому что «японский» мост будет строится не год, не два. После «Битви за місто» мы с Александром Пасичным познакомились и вышли поговорить – мы лично не были знакомы. Я вводил его в курс дела, те нюансы, о которых он, скорее всего, не знает, так как городская власть к нему не обращалась. Вы знаете, у меня сложилось достаточно благоприятное восприятие Александра и он сказал буквально дословно: «Я берусь помочь. Вы же не зря задали свой вопрос в открытом эфире, потому что через полгода зададите его повторно и попросите рассказать о результатах». Я ответил, что задам вопрос значительно раньше и если я буду его задавать, то риторика будет совершенно иной. Я очень надеюсь, то Александр Пасичный возьмет этот вопрос в свои руки, ткнет носом городского голову, Департамент ЖКХ, которые должны были просто правильно оформить документы для Министерства финансов. Может быть, взяв их за руки, как маленьких детей, проведет их через эту инстанцию, чтобы согласовать вопрос и он получит свое дальнейшее продвижение, – рассказал Олег Мудрак.

Ранее сообщалось, что спустя два месяца после совещания с участием городской власти Николаева, Министерства инфраструктуры Украины и «Укравтодора», горсовет так и не представил необходимые для завершения передачи Варваровского моста в госсобственность документы.

После чего депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская попросила мэра Александра Сенкевича объяснить, почему горсовет до сих пор не представил «Укравтодору» обновленный пакет документов. Городской голова рассказал, что в Кабмине просят предоставить информацию, сколько средств госбюджета необходимо предусмотреть на содержание Варваровского моста на следующий год, однако, по его словам, для этого необходимо провести тендер на закупку экспертизы моста и выяснить стоимость его капитального ремонта. Источник НикВести в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета сообщил, что стоимость подобных документов составит порядка 20 миллионов гривен.

Напомним, что в ноябре 2019 года во время брифинга в Очакове президент Владимир Зеленский заставил тогда ещё главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста – это первоочередная задача губернатора.

Во время визита в Николаев 2 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае, если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Уже в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте городской голова Александр Сенкевич сообщил, что «Укравтодор» заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Позже Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года. При этом, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» затянулся на полгода по вине чиновников Николаевского горсовета.

В августе 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что «Укравтодор» официально принял на баланс Варваровский мост. Однако позже глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый опроверг данную информацию. Тогда он рассказал, что для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» еще нужно пройти ряд процедур. В частности, согласовать передачу с Министерством экономики Украины, получить решение Кабинета Министров Украины, а также провести комиссию с участием «Укравтодора», Службы автодорог и балансодержателя.

Позже оказалось, что в «Укравтодоре» и Министерстве развития экономики не могут разобраться, где находится полный пакет документов, который необходим для передачи Варваровского моста в Николаеве государству.

В ответ на информационный запрос НикВести в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос передачи Варваровского моста на баланс государства можно было уже решить, если бы чиновники им занимались более ответственно и целенаправленно.

Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность находится на финальной стадии.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный заявил о готовности посодействовать в передаче Варваровского моста в государственную собственность, однако пока городская власть Николаева не обращалась к нему за помощью в решении этого вопроса.

Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Варваровский мост необходимо передать на баланс «Укравтодора» до начала строительства «японского» моста, поскольку после начала работ государство не захочет принимать объект.