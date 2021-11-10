Депутат Николаевского облсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Майборода отказался комментировать информацию о том, что он зачеркнул свою фамилию и подпись под требованием о созыве сессии и выделении денег больницам.

Как сообщалось, четыре депутата Николаевского областного совета отказались от требования созвать внеочередную сессию, чтобы выделить деньги больницам на борьбу с коронавирусом.

Корреспондент НикВести позвонил Сергею Майбороде, чтобы уточнить, оставлял ли он свою фамилию в подписном листе с требованием созвать сессию, а после зачеркнул ее. Однако депутат отказался давать комментарий и бросил трубку.

— По вашей информации это я? Чья информация у вас? Чего вы со мной говорите полутонами? Я задаю вам встречный вопрос: Откуда у вас информация? Подумайте и когда подумаете, тогда наберёте!, — заявил Сергей Майборода и бросил трубку.

Ранее в областном совете инициировали сбор подписей с требованием к главе облсовета Анне Замазеевой созвать внеочередную сессию из-за ситуации с распространением COVID—19 в области. Однако сегодня Анна Замазеева опубликовала свое распоряжение о созыве сессии. Заседание назначено на пятницу, 12 октября. Оно пройдет в онлайн-формате. На сессии будут рассмотрены вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19. До этого стало известно, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким через сессию облсовета хочет выделить деньги на установку кислородных станций и лекарства для больниц Николаевщины.

Примечательно, что осенью прошлого года Сергей Майборода заявлял, что «ОПЗЖ» не может поддержать предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Отметим, что во время сессий Николаевского облсовета текущего созыва Сергея Майбороду неоднократно ловили спящим. Фото размещали в Telegram-каналах.

«Большинство комиссий он вовсе не посещает, а во время принятия важных вопросов в сессионном зале, его место чаще всего пустует. Так как депутат во время перерывов между сном, то и дело «зависает» в столовой облсовета», — писал канал «Жить в Николаеве».

А 11 ноября 2012 года во время рассмотрения дела по установлению результатов выборов в Раду на 132 округе в Николаевском окружном административном суде Сергей Майборода уснул на подоконнике.

Напомним, что Сергея Майбороду связывали с масштабными фальсификациями на выборах в ВРУ в 2012 и 2013 годах на округе № 132 (Первомайский район).

Отметим, что он был депутатом Верховной Рады трех созывов. В 1995 году он баллотировался от «Коммунистической партии». В 2005 году он возглавил городскую организацию «Партии регионов». В пятом (2006-2007 гг.) и шестом созывах (но с 2010 года) Рады представлял «Партию регионов».

Осенью 2012 года на округе главными конкурентами были кандидат от «Партии регионов» Виталий Травянко, который тогда был заместителем главы ОГА Николая Круглова, и кандидат от «Батькивщины» Аркадий Корнацкий.

После выборов на сайте ЦИК появились данные о победе Аркадия Корнацкого по результатам обработки 100% протоколов. Однако позже цифры на сайте изменились так, что Виталий Травянко получил большинство голосов.

Подсчет голосов в то время запомнился и штурмом здания, где находилась окружная комиссия, бойцами спецподразделения милиции «Беркут». Тогда НикВести сообщали, что силовики ворвались в прямо в зал заседаний, попутно избивая людей дубинками, в том числе членов комиссии и журналистов, а также вынесли оттуда сумку с протоколами и бюллетенями.

Сергей Майборода помогал «Беркуту» забрать бюллетени в ОИК № 132 Сергей Майборода помогал «Беркуту» забрать бюллетени в ОИК № 132

Бюллетени, как установил позже суд, оказались недействительными Бюллетени, как установил позже суд, оказались недействительными

В свою очередь члены ОИК, которые хотели обратиться в Центризбирком, не смогли этого сделать из-за пропажи главы комиссии Василия Микитюка, которого забрал Сергей Майборода.

Также тогда народный депутат Украины Геннадий Москаль утверждал, что действиями сотрудников «Беркута» руководил Сергей Майборода.

После «спецоперации» силовиков с работниками Государственной исполнительной службы, а также судьями Николаевского окружного админсуда ЦИК не смогла установить достоверные результаты голосования. Таким образом, она была вынуждена назначить перевыборы в 132 одномандатном избирательном округе с центром в Первомайске.

В декабре 2013 года от «Партии регионов» баллотировался уже губернатор Николай Круглов, который в итоге и одержал победу. Его оппонент Аркадий Корнацкий заявлял, что Николай Круглов совместно со всеми органами власти провел неслыханные по масштабности фальсификации в 132 избирательном округе 15 декабря. По его словам, даже в день голосования экзит-полы социологической компании «Рейтинг», которые уже учитывали запущенные «карусели», показали его победу больше чем в 5%. В день выборов заявляли о «титушках», о «каруселях», подкупе избирателей, и админресурсе.