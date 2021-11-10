На белорусско-украинской границе задержали двух мигрантов из Кубы без документов.
Об этом для РБК-Украина сказал замглавы МВД Евгений Енин.
Помощник Монастырского акцентировал, что Беларусь хочет устроить для Украины проблемы с беженцами.
— Соседние государства прибегают к гибридным технологиям «увеличения потоков беженцев» прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис, — подчеркнул Евгений Енин.
Двое пойманных нелегалов из Центральной Америки планировали через Украину попасть на территорию Польши.
— Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг этой проблематики, в том числе среди лиц, которые могут способствовать организации таких каналов миграции, — разъяснил чиновник.
Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.
Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на позавчерашний день.
На белорусско-украинской границе задержали двух мигрантов из Кубы без документов.
Об этом для РБК-Украина сказал замглавы МВД Евгений Енин.
Помощник Монастырского акцентировал, что Беларусь хочет устроить для Украины проблемы с беженцами.
— Соседние государства прибегают к гибридным технологиям «увеличения потоков беженцев» прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис, — подчеркнул Евгений Енин.
Двое пойманных нелегалов из Центральной Америки планировали через Украину попасть на территорию Польши.
— Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг этой проблематики, в том числе среди лиц, которые могут способствовать организации таких каналов миграции, — разъяснил чиновник.
Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.
Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на позавчерашний день.