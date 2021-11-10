На белорусско-украинской границе задержали двух мигрантов из Кубы без документов.

Об этом для РБК-Украина сказал замглавы МВД Евгений Енин.

Помощник Монастырского акцентировал, что Беларусь хочет устроить для Украины проблемы с беженцами.

— Соседние государства прибегают к гибридным технологиям «увеличения потоков беженцев» прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис, — подчеркнул Евгений Енин.

Двое пойманных нелегалов из Центральной Америки планировали через Украину попасть на территорию Польши.

— Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг этой проблематики, в том числе среди лиц, которые могут способствовать организации таких каналов миграции, — разъяснил чиновник.

Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.

Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.