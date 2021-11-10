Представитель фракция социал-демократов в немецком парламенте считает, что Украина способна взять на себя заботу за нелегальных мигрантов, которых Лукашенко пригнал к границам Польши.

Об этом пишет DW.

В частности, идею подал эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид. Он уверен, что Украина — отличное место для временного содержания нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, пока их заявки на убежище рассмотрят в Евросоюзе.

— Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз, — высказался Нильс Шмид.

Одновременно он устроил нападки на Польшу, которая защищает свои границы от прорывов каравана приезжих из Сирии и Ирака. По мнению политтехнолога, поляки несправедливо выдворяют беженцев без документов обратно в Беларусь, откуда они появились. В качестве альтернативы Шмид предложил гуманитарную помощь.

Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.

В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.

Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.