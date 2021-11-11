Мигранты из Ирака сообщили польской прессе о смерти 14-летнего курда в результате переохлаждения. Тело забрали белорусские службы.
Об этом информирует OKO.press.
Журналисты получили сообщение о смерти ребенка в среду вечером.
— Он умер от простуды, — написал гражданин Ирака.
Он добавил, что белорусские пограничники унесли тело.
Вскоре известие о смерти мальчика подтвердил другой мигрант, с которым у OKO.press налажен контакт.
— Ребенок мертв. Да, — ответил на вопрос мужчина.
Трагедия произошла на территории Беларуси. Большинству приезжих людей все труднее разговаривать с журналистами из-за посаженных аккумуляторов и невозможности зарядить телефоны.
Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.
В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.
Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на 8 ноября.
Мигранты из Ирака сообщили польской прессе о смерти 14-летнего курда в результате переохлаждения. Тело забрали белорусские службы.
Об этом информирует OKO.press.
Журналисты получили сообщение о смерти ребенка в среду вечером.
— Он умер от простуды, — написал гражданин Ирака.
Он добавил, что белорусские пограничники унесли тело.
Вскоре известие о смерти мальчика подтвердил другой мигрант, с которым у OKO.press налажен контакт.
— Ребенок мертв. Да, — ответил на вопрос мужчина.
Трагедия произошла на территории Беларуси. Большинству приезжих людей все труднее разговаривать с журналистами из-за посаженных аккумуляторов и невозможности зарядить телефоны.
Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.
В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.
Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на 8 ноября.