Мигранты из Ирака сообщили польской прессе о смерти 14-летнего курда в результате переохлаждения. Тело забрали белорусские службы.

Об этом информирует OKO.press.

Журналисты получили сообщение о смерти ребенка в среду вечером.

— Он умер от простуды, — написал гражданин Ирака.

Он добавил, что белорусские пограничники унесли тело.

Вскоре известие о смерти мальчика подтвердил другой мигрант, с которым у OKO.press налажен контакт.

— Ребенок мертв. Да, — ответил на вопрос мужчина.

Трагедия произошла на территории Беларуси. Большинству приезжих людей все труднее разговаривать с журналистами из-за посаженных аккумуляторов и невозможности зарядить телефоны.

Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.

В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.

Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.