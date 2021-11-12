Правительство Ирака работает над регистрацией иракских мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей, которые хотят «добровольно» вернуться.

Об этом инфомирует Le Figaro.

Несколько тысяч мигрантов на несколько дней застряли во временном лагере на белорусской стороне границы в надежде попасть в Польшу. Они стали причиной гуманитарного кризиса между Западом, с одной стороны, и Беларусью, поддерживаемой Россией, с другой.

ООН в четверг Запад осудила «организованную инструментализацию людей». Иракские курдские мигранты говорят, что они спасаются от экономических трудностей и нестабильности, охвативших их регион.

Чтобы прийти им на помощь, иракская дипломатия отправила дипломатов из Москвы и Варшавы к границе, чтобы «обеспечить их безопасность и связаться с компетентными органами».

— Мы готовы организовать не одну поездку, чтобы срочно отреагировать на всех, кто желает вернуться добровольно,— заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирака Мохаммед ас-Сахаф.

Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.

В Украине уже начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.

Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.