Депутаты Николаевского областного совета, члены фракции «ОПЗЖ» Татьяна Демченко, Андрей Ясинский, Вадим Олабин, Ирина Подпалая выступили с открытым заявлением, в котором потребовали принять срочные меры по борьбе с распространением коронавирусной болезни в области.

Копию заявления имеет в распоряжении НикВести.





— Мы, депутаты Николаевского областного совета, члены фракции «ОПЗЖ», заявляем о недопустимости затягивания вопроса проведения сессии областного совета по принятию срочных мер, связанных с борьбой с короновирусной болезнью. Сессия должна была состояться сегодня 12 ноября, но даже проектов решений сессии так никто и не увидел. Отмена председателем областного совета распоряжения о созыве внеочередной сессии Николаевского областного совета дает основания сделать вывод об отсутствии у руководства областного совета и облгосадминистрации четкого понимания неотложных действий по локализации и ликвидации вспышки эпидемии коронавирусной болезни СОVID-19, — говорится в сообщении.

Депутаты посетовали, что до сих пор не были выделены дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, а также не были использованы в полном объеме 53 миллиона гривен областного бюджета, выделенные ранее для решения этих проблем.

По состоянию на 1 октября их осталось более 17 миллионов гривен, об чем сообщило управление здравоохранения в своем письме от 29 октября.

— В очередной раз, под предлогом эпидемии, путем проведения сессии в режиме видеоконференции, предпринимается попытка вместо включения вопроса безотлагательного и прозрачного внесения изменений в областной бюджет, осуществить протягивание нужных властям решений, в том числе кадровых. Без изучения вопросов власти вновь планируют вынести ряд решений о закрытии интернатов и детских санаториев «Дубки» и «Южный», которые не были поддержаны депутатами на последней сессии областной ралли, — отмечается в заявлении.

Депутаты также возмутились, что в комиссии Министерства здравоохранения, которые проверяют больницы области нет ни одного депутата областного совета.

— Вместо того, чтобы организовать изучение вопроса депутатами областного совета (до проведения сессии), мы ждем, что скажет министерская комиссия. А то, что мы говорим – кто-то услышит? Сколько власти могут отвлекать от основной работы главного врача Областной инфекционной больницы Федорову С. Ф.?! Вместо поддержки этого медицинского учреждения в такие трудные времена – бесконечные травли и проверки, — сказано в заявлении.

Депутаты потребовали:

безотлагательно собрать внеочередную сессию областного совета на которой заслушать отчет облгосадминистрации о принятии мер по борьбе с коронавирусом и использованию средств областного бюджета, предусмотренных в 2021 году Областной программой развития и поддержки учреждений здравоохранения;

осуществить прозрачное распределение средств государственных субвенций на меры по борьбе с коронавирусной болезнью. Выделить Областной инфекционной больнице минимум 3,5 миллиона гривен;

выделить средства из областного бюджета на существенное повышение зарплаты медицинским работникам, лечащим коронавирусных больных;

принять неотложные меры по стабильному обеспечению больниц области кислородом;

увеличить количество койко-мест для коронавирусных больных;

прекратить политическое давление на главного врача Областной инфекционной больницы, депутата Николаевского областного совета Светлану Федорову.

— Просим депутатов Николаевского совета поддержать наши требования, — говорится в конце заявления.

Напомим, сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться сегодня, 12 ноября, перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.

Ранее в областном совете инициировали сбор подписей с требованием созвать внеочередную сессию из-за ситуации с распространением COVID—19 в области. Однако 9 ноября Анна Замазеева опубликовала свое распоряжение о созыве сессии.

На сессии должны были рассмотреть вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19. До этого стало известно, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким через сессию облсовета хочет выделить деньги на установку кислородных станций и лекарства для больниц Николаевщины.

Как сообщалось, правительство направило Николаевщине 22,5 миллиона гривен на приобретение кислородных станций и установку больших емкостей в 12 больницах. Однако проект, установку и обустройство разводки должны сделать за счет местных бюджетов.