Видеоблогер Олег Мудрак посоветовал власти способ решить проблему свалок в Николаеве, просто поставив контейнеры на локации, где собирается мусор.

Идею он озвучил в своем блоге «Непрозорро» на YоuTube.

В качестве аргумента в пользу своего способа Олег Мудрак упомянул опыт известного ботаника Ивана Мичурина.

— Когда он высаживал свои сады, 3 года не прокладывал дорожки с твердым покрытием. Он просто смотрел, когда люди, которые обслуживают сад, натопчут те самые тропы, и тогда укладывались дорожки с каменным покрытием. Неужели чиновники до сих пор не могут понять, что уровень образования мусора вырос за эти годы в разы, а старые схемы, по которым собирался и вывозился мусор, остались те же, — считает видеоблогер.

Он выразил уверенность в том, что горожане и дальше будут «ходить по протоптанным тропам», сбрасывая мусор в привычных для себя местах.

— Что надо сделать — понять, где эти тропы, поставить в каждом месте в зависимости от объема, который там образуется, 3-5 контейнеров и включить их в график вывоза мусора. Никаких стихийных свалок не появится, — заключил Олег Мудрак.

Напомним, недавно глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза заявил, что не испытывает чувства стыда за регулярно возникающие свалки мусора на вверенной ему территории и не понимает, почему местные жители взывают его к совести.

До этого глава администрации Ингульского района и депутат горсовета Анна Ременникова заявила, что решить проблему стихийных свалок в городе можно, если показательно не вывозить мусор.

В октябре николавцы массово жаловались на несанкционированные свалки по всему городу, в частности, в Центральном и Ингульском районах, некоторые из них не могут убрать годами.