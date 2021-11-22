Дмитрий Попов

В управлении транспортного комплекса Николаевского горсовета заявили, что не могут пустить дополнительные автобусы во время действия карантинных ограничений, так как их попросту нет.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрий Попов.

Он прокомментировал жалобы горожан, которые говорили, что не могут уехать утром на работу с остановки «Океан» в Корабельном районе.

По его словам, в данном месте находится конечная четырех маршрутов — №№ 53,32, 1, а также № 52 (возле другой проходной). Из-за этого, отметил он, людей на остановке больше.

Дмитрий Попов также добавил, что повлиять на проблему управление сейчас не может.

— Взять пустить машины одну за одной с минимальным интервалом в 1 или 2 минуты — это будет неправильно. Потому что они «собьются» все на одной конечной. Все машины выполняют перевозки с определенным интервалом, согласно действующему маршруту и графику. Может и были случаи, не исключено, что он закрыл табличку и уехал. Но по каким причинам ему пришлось отъехать — неизвестно, и это же не все машины в одночасье закрыли номера и уехали, — сказал он.

Начальник транспортного управления также отметил, что городские власти не могут добавить больше единиц транспорта — их нет ни у частных предприятий, ни у коммунальных.

— Я понимаю людей, что они съезжаются на конечную, чтобы у них было больше шансов уехать. Но транспорта больше нет. Есть дополнительный рейс автобуса коммунального предприятия «Николаевпасстранс» предприятия в 7:20 из Корабельного района. Но это всего 27 человек (вместимость, — прим.), — отметил Дмитрий Попов.

Он также рассказал, что управление обращалось к руководству различных предприятий, чтобы те «сдвинули» график работы, таким образом снизив пассажиропоток в часы пик, но это просьбы были проигнорированы.

— Обратитесь к своим работодателям, чтобы они изменили начало рабочего дня. Здесь ничего плохого нет. А в самый первый карантин в 2020 году некоторые предприятия обеспечивали подвоз своим сотрудникам, заключали договоры с перевозчиком, и он возил с определенного района. Это оформлялось быстро, полиция согласовывала регулярные специальные перевозки. Есть такая практика. У нас есть решение комиссии по ТЭБ и ЧС обратиться к учреждениям и организациям Николаева по поводу смены графика рабочего времени. Мы обращались и в высшие учебные заведения, и к предприятиям. Наверное, никто на это не пошел. Никто не хочет выходить из зоны своего комфорта. Они думают, зачем что-то менять — пускай город добавляет единицы транспорта. А их нет, — сказал Дмитрий Попов.

Он также добавил, что сотрудники управления регулярно проверяют конечные остановки маршрутов — следят, чтобы водители не съезжали с маршрута или не затягивали интервал движения, а к перевозчикам-нарушителям применяют штрафные санкции.

— В этой ситуации мы друг друга должны понимать: и власть, и перевозчики, и пассажиры. перевозчик не должен съезжать с маршрута, пассажиру нужно понимать, что где-то придется немного подождать или выйти раньше. Я выхожу в 7 утра из дома, чтобы попасть на 8:30 на работу, чтобы спокойно сесть на конечной в троллейбус и уехать, — добавил Дмитрий Попов.

Также он отметил, что смена маршрутов в отдаленные микрорайоны, которую практиковали в весенний карантин, не нашла отклика — люди не хотели ездить с пересадками, поэтому сейчас такую схему не вводили.

Чиновник сообщил, что сейчас работает 7 дополнительных троллейбусов по спецмаршрутам: три единицы от Терновской развилки до Центрального стадиона, и четыре — от Центрального стадиона до автовокзала.

Он также отметил, что иногда могут выходить на маршруты меньше единиц транспорта, поскольку водители тоже болеют. Однако в целом количество подвижного состава с момента введения «красной зоны» этой осенью не изменилось.

Ранее уже сообщалось, что николаевцы жалуются на проблемы с транспортом. Так на конечной остановке маршрута №91 в Николаеве была замечена огромная очередь из желающих уехать в Корабельный район.

Напомним, похожая ситуация сложилась весной, когда Николаевщине также пребывала в «красной» зоне эпидемиологической опасности. Тогда жители Корабельного района жаловались, что не могут добраться утром на работу в центр.

Кроме того, очереди возникли на остановках по всему городу 5 апреля, в первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве.

В мае жители микрорайона Матвеевка жаловались на работу автобусов, которые курсируют по маршруту № 54. Они сообщили о том, что интервал между автобусами во время рабочей перевозки утром в среду, 5 мая, составил 40 минут.