Судно Delfi, которое девять месяцев просидело на мели на одесском пляже «Дельфин», стало государственной собственностью, его продадут для компенсации ущерба Администрации морских портов Украины и уплаты штрафов.

Об этом «Радио Свобода» сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации портов Александр Голодницкий.

— Решение суда первой инстанции в итоге оказалось последним, поскольку была нарушена процедура апелляции. Поэтому решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу, – сообщил Александр Голодницкий.

Далее следует зафиксировать, что судно – в сфере управления Министерства инфраструктуры, а дальше порт «Черноморск» или администрация портов будут заниматься продажей его корпуса, скорее всего, на лом.

Формальному владельцу судна (компании Mister Drake PC) нужно по требованию суда компенсировать ущерб за ликвидацию последствий аварии — около 2,7 миллиона гривен. Также он еще должен заплатить около 16 тысяч долларов штрафа за загрязнение моря в Одессе.

Напомним, в ноябре 2019 года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Delfi под флагом Молдовы. Экипаж окрабля сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о решении осуществлять ежедневный мониторинг воды в районе затонувшего танкера, а также установить боновые заграждения повышенной плавучести вокруг корабля, так как на месте аварии по-прежнему фиксируется превышение нормы нефтепродуктов в воде.

Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем крушение танкера.

Отметим, что затонувший танкер уже нанес ущерб экологии на 20 тысяч долларов. В Одессу для ликвидации разлива нефти из танкера доставляли специальные средства.

Поднятие и отбуксировку Delfi несколько раз откладывали по ряду причин — техническим, в связи с плохими погодными условиями.