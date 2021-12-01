Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов не обращался в полицию с просьбой взять его под государственную охрану.

Об этом он рассказал «УН».

Журналист объяснил, что у него нет доверия к государственным институтам после последних заявлений окружения Зеленского.

— Я не могу доверять государственной охране после угроз со стороны президента и внештатного должностного лица Офиса президента, — рассудил Юрий Бутусов.

И добавил, что существует процедура, когда гражданин может обратиться за государственной защите. Речь идет о статусе свидетеля, однако, по словам Бутусова, он не проходит свидетелем не по одному из дел.

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главного редактора интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова могут ликвидировать в течение ближайших нескольких недель, а после использовать его убийство, как сигнал к началу массовых беспорядков в стране.

А глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил Бутусову озаботиться вопросом охраны.

Как сообщалось, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, как он в военной форме стреляет из гаубицы с комментарием «По российским оккупантам». Теперь видео о законности действий журналиста будет проверять Государственное бюро расследований.

После этого бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что считает открытое Госбюро расследований уголовное дело против главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова «идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть».

Отметим, что журналист Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.