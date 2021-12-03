Сессия Николаевского горсовета, запланированная на 14 декабря, может пройти под председательтсвом секретаря Дмитрия Фалько, если мэр Александр Сенкевич до этого времени не вернется на рабочее место.
Об этом первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сказал в комментарии журналисту «Шиповника».
Виталий Луков уверен, что запланированная на 14 декабря «бюджетная» сессия состоится, даже если до этого времени Александр Сенкевич не вернется.
Согласно регламенту, сессию может проводить секретарь, должность которого занимает Дмитрий Фалько.
— Мне неизвестно, когда Александр Сенкевич вернётся на рабочее место. Бюджетная сессия все равно состоится, если мэр не выйдет к этому времени, то ее будет проводить Дмитрий Фалько. Сейчас мы изучаем юридические возможности. Но мы надеемся, что будет Александр Сенкевич, — сказал он.
Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.
Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.
В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.
Отметим, что на этой неделе депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської радиКатерина Середа
|
КапсуляціяСтанислав Мартиросов
Сессия Николаевского горсовета, запланированная на 14 декабря, может пройти под председательтсвом секретаря Дмитрия Фалько, если мэр Александр Сенкевич до этого времени не вернется на рабочее место.
Об этом первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сказал в комментарии журналисту «Шиповника».
Виталий Луков уверен, что запланированная на 14 декабря «бюджетная» сессия состоится, даже если до этого времени Александр Сенкевич не вернется.
Согласно регламенту, сессию может проводить секретарь, должность которого занимает Дмитрий Фалько.
— Мне неизвестно, когда Александр Сенкевич вернётся на рабочее место. Бюджетная сессия все равно состоится, если мэр не выйдет к этому времени, то ее будет проводить Дмитрий Фалько. Сейчас мы изучаем юридические возможности. Но мы надеемся, что будет Александр Сенкевич, — сказал он.
Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.
Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.
В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.
Отметим, что на этой неделе депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.