Дмитрий Фалько и Александр Сенкевич

Сессия Николаевского горсовета, запланированная на 14 декабря, может пройти под председательтсвом секретаря Дмитрия Фалько, если мэр Александр Сенкевич до этого времени не вернется на рабочее место.

Об этом первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сказал в комментарии журналисту «Шиповника».

Виталий Луков уверен, что запланированная на 14 декабря «бюджетная» сессия состоится, даже если до этого времени Александр Сенкевич не вернется.

Согласно регламенту, сессию может проводить секретарь, должность которого занимает Дмитрий Фалько.

— Мне неизвестно, когда Александр Сенкевич вернётся на рабочее место. Бюджетная сессия все равно состоится, если мэр не выйдет к этому времени, то ее будет проводить Дмитрий Фалько. Сейчас мы изучаем юридические возможности. Но мы надеемся, что будет Александр Сенкевич, — сказал он.

Как сообщалось, на 14 декабря Александр Сенкевич, который на данный момент находится на больничном, созвал очередную сессию Николаевского городского совета.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.