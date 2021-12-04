Жители Матвеевки просят продлить маршрут автобуса № 54 по улицам микрорайона, так как многим людям нужно долго добираться до конечной остановки.

Свои просьбы они оставили в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

— Решите, пожалуйста, вопрос проезда по Матвеевке. Пустите автобусы по улице Матвеевской (по селу). По одной улице Силикатной нужно идти 25-30 минут, — написала Любовь Семенова.

Также в комментариях к публикации другие жители микрорайона сетуют, что вскоре начнутся морозы и гололед, что вызовет еще большие затруднения.

— По населённому пункту идти к конечной маршрутки 25 минут. Зима, гололед, у многих женщин сумки, маленькие дети. Это геноцид, — добавила Наталья Голдобина.

Напомним, днем 2 декабря, около 13:10, на Терновском кольце в Николаеве возникла очередь из желающих уехать в микрорайон Матвеевка. С 1 числа автобусы №54, обслуживающие «матвеевское направление», начали курсировать по укороченному маршруту.

Ранее исполком Николаевского городского совета принял решение направить два лизинговых автобуса «МАЗ» для обслуживания проблемного маршрута №54, поскольку предприятие, которое ранее работало на данном направлении, отказалось его обслуживать.