Заместитель городской головы Николаева Дмитрий Лазарев поддержал решение горсовета выделить 14,5 миллионов гривен бюджетных денег, предназначенных ранее на мероприятия по термодернизации и энергосбережению.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто».

Свою позицию он аргументировал тем, что аэропорт находится вблизи Николаева и им пользуются горожане.

— Нужна ли финансовая помощь нашему аэропорту, который находится возле черты города и которым пользуются горожане? Да, нужно, однозначно. Поддерживаю ли я это? Да, поддерживаю. Снимается это не со школы, садика или больницы, а снимается это с тех остатков, которые были бы нереализованными, — сказал Дмитрий Лазарев.

Ведущий ток-шоу Олег Деренюга поинтересовался у Дмитрия Лазарева, сколько бюджетных средств Департамент энергетики и энергосбережения городского совета, с которого депутаты вчера сняли средства на аэропорт, не успеет реализовать до конца года.

— А у вас много таких остатков (неосвоенных средств, — прим.)? — спросил Олег Деренюга. — У нас таких остатков… Год еще не закончен. Ну, среди других самых больших распорядителей у нас выполнение бюджета — самое большое, — сказал Дмитрий Лазарев. — У вас 40% выполнения, если я не ошибаюсь? — уточнил Олег Деренюга. — Будет где-то так. Будет 42%, — ответил Дмитрий Лазарев.

Как сообщалось, вчера, 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Губернатор Николаевщины, депутат горсовета Виталий Ким внес правку к бюджету города, которой предложил выделить 14,5 миллионов гривен на развитие николаевского аэропорта. Эти средства он предложил снять с Департамента энергетики и энергосбережения городского совета, за счет уменьшения расходов спецфонда. В частности 12,7 миллиона гривен – с мероприятий по энергосбережению жилых домов и 1,8 миллиона гривен – с реконструкции и термомодернизации образовательных учреждения.

Ранее Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.