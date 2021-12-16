Семья экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили и помощницы президента Украины Марии Левченко живет в доме, принадлежащем бизнесменам, причастным к крупным налоговым махинациям; еще одним его жильцом или, по крайней мере, частым гостем, является глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Об этом свидетельствует расследование «Слідство.Інфо».

По документам дом в Хотове принадлежит Диане Стрелковской – экс-супруге Вячеслава Стрелковского. Бизнес супругов фигурировал в многочисленных уголовных производствах, но результатов нет до сих пор. Каждый раз от проверок налоговиков его спасали правоохранители, изымавшие документы накануне проверок.

Фабулы судебных решений свидетельствуют: за «услугами» к Стрелковским обращались такие крупные компании, как ДТЭК, «Сильпо», «Киевстар», WOG.

Учитывая меры безопасности, журналисты предположили, что в доме живет или часто бывает человек, занимающее высокую должность в правоохранительных органах или Службе безопасности Украины. Проследив за кортежем, который не раз выезжал из дома в Хотове, они узнали, что тот приезжает в главное управление военной разведки на острове Рыбальском.

В социальных сетях Марианны Будановой – супруги главы ГУР МОУ не так много друзей, около 300 человек, но семья Гогилашвили-Левченко – в полном составе. Есть там и фото Буданова и Гогилашвили.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки. Позже сам Александр Гогилашвили принес свои извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.

13 декабря правительство Украины освободило от занимаемой должности Александра Гогилашвили, в обосновании решения указали «по собственному желанию».