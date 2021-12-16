Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева потребовала от директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой предоставить письменные объяснения относительно результатов проверки, проведенной представителями Министерства здравоохранения в ноябре этого года.
Копию письма Светлана Федорова опубликовала на своей странице в Facebook.
В документе сказано, что пояснения необходимо предоставить до 13:00 завтрашнего дня — 17 декабря.
Как пишет главврач больницы Светлана Федорова, она сейчас находится в Киеве, где намерена выступить в стенах Верховной Рады.
Она также добавила, что предоставит письменные объяснения по поводу, как она сама выразилась, «фиктивной проверки МОЗ» в сроки, установленные Законом.
Отметим, что в комментарии под публикацией депутата Николаевского облсовета Ирины Шабильяновой, у Анны Замазеевой поинтересовались, будут ли приняты меры в отношении Светланы Федоровой. На что глава облсовета коротко ответила: «Примем».
Напомним, ранее Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.
11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.
Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.
Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.
В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева потребовала от директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой предоставить письменные объяснения относительно результатов проверки, проведенной представителями Министерства здравоохранения в ноябре этого года.
Копию письма Светлана Федорова опубликовала на своей странице в Facebook.
В документе сказано, что пояснения необходимо предоставить до 13:00 завтрашнего дня — 17 декабря.
Как пишет главврач больницы Светлана Федорова, она сейчас находится в Киеве, где намерена выступить в стенах Верховной Рады.
Она также добавила, что предоставит письменные объяснения по поводу, как она сама выразилась, «фиктивной проверки МОЗ» в сроки, установленные Законом.
Отметим, что в комментарии под публикацией депутата Николаевского облсовета Ирины Шабильяновой, у Анны Замазеевой поинтересовались, будут ли приняты меры в отношении Светланы Федоровой. На что глава облсовета коротко ответила: «Примем».
Напомним, ранее Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.
11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.
Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.
Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.
В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.