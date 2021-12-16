Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева потребовала от директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой предоставить письменные объяснения относительно результатов проверки, проведенной представителями Министерства здравоохранения в ноябре этого года.

Копию письма Светлана Федорова опубликовала на своей странице в Facebook.

В документе сказано, что пояснения необходимо предоставить до 13:00 завтрашнего дня — 17 декабря.

Как пишет главврач больницы Светлана Федорова, она сейчас находится в Киеве, где намерена выступить в стенах Верховной Рады.

Она также добавила, что предоставит письменные объяснения по поводу, как она сама выразилась, «фиктивной проверки МОЗ» в сроки, установленные Законом.

Отметим, что в комментарии под публикацией депутата Николаевского облсовета Ирины Шабильяновой, у Анны Замазеевой поинтересовались, будут ли приняты меры в отношении Светланы Федоровой. На что глава облсовета коротко ответила: «Примем».

Напомним, ранее Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.

11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.