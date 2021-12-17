Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что большинство депутатов ошиблись, поддержав кандидатуры Александра Сенкевича на должности заместителей мэра в конце 2020 года.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Артем Ильюк заявил, что по его мнению, как минимум 4 заместителя городского головы из 6 нужно уволить.

— Те, кто голосовал за команду, которая сегодня представляет городскую власть, должны посмотреть в зеркало, вспомнить свои пламенные выступления в сессионном зале против власти, когда что-то пошло не так в рядах договоренных, и задать себе вопрос: «Готов ли я нести ответственность за то, что избрал этих людей?». И если есть претензии в этой команде, фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь» первая готова проголосовать за совместное решение депутатского корпуса о том, чтобы уволить как минимум, как я думаю, 4 из 6 заместителей городского головы, — сказал Артем Ильюк.

Артем Ильюк

Позже депутат добавил, что отсутствие Александра Сенкевича на протяжении месяца четко показало неспособность его команды эффективно справляться с обязанностями.

— Формировать под мэра команду — это большой потенциал. Потому что если он сформировал ее из сильных людей, он получит огромных помощников. Если он сформировал под себя удобных чиновников, которые будут тихонечко сидеть, не высовывать головы и бегать делать только то, что им скажут, то он получит минус. Получит минус и город от этого. Я считаю, что в данном случае у нас так и вышло. И отсутствие мэра на протяжении месяца мне это показывает. Было бы правильней, если бы те люди, которые голосовали и выбирали этих заместителей мэра, подали бы и инициировали такой проект решения. А фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержала бы это, — добавил он.

Напомним, 24 декабря 2020 года Николаевский городской совет утвердил заместителейгородского головы. Виталий Луков стал первым вице-мэром, Сергей Коренев — вице-мэром по вопросам ЖКХ (на данный момент курирует сферу капстроительства), Дмитрий Лазарев — по вопросам информатизации и инновации, Анатолий Петров — по гуманитарным вопросам, Юрий Андриенко — по земельным вопросам, Андрея Волкова утвердили управляющим делами исполкома городского совета. 20 мая 2021 года депутаты своим решением назначили еще одного заместителя городского головы (по вопросам ветеранов и переселенцев) — Юрия Степанца. Сейчас он курирует также сферу ЖКХ.

Как сообщалось, руководитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает, что мэр города Александр Сенкевич создал удобную для себя структуру управления, которая в его отсутствие совершенно не работает.

В свою очередь, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков в эфире ток-шоу заявил, что будет выполнять свои задачи наилучшим образом, чтобы не лишиться должности.

А глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская рассказала, что больше полугода не может добиться публичной отчетности чиновников мэрии и распорядителей бюджетных средств.