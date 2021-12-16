Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская рассказала, что больше полугода не может доиться публичной отчетности чиновников мэрии и распорядителей бюджетных средств.

Эту тему обсудили в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.

Они заявила, что подготовит проект решения сессии, который, если его поддержит депутатский корпус, обяжет чиновников отчитываться перед депутатами каждые 3 или 6 месяцев.

— Чтобы говорить о том, что тот или иной чиновник находится не на своем месте, оценить его низкий КПД, для этого необходима отчетность. Именно поэтому более полугода я пытаюсь и добиваюсь, чтобы мои коллеги по депутатскому корпусу услышали, должна быть отчетность чиновников и распорядителей средств. Видимых результатов в городе нет. Каким город был 2-3 года назад, сегодня точно так же. Почему так? Непонятно. Поэтому я буду вносить и прошу всех коллег поддержать проект решения о том, чтобы чиновники и распорядители средств отчитывались перед депутатским корпусом. Каждые 3 месяца или каждые полгода. Это уже должен определить депутатский корпус, вынести это на голосование. Только так мы можем подводить итоги работы чиновников, — заметила Татьяна Домбровская.

Напомним, в ходе октябрьской сессии горсовета Татьяна Домбровская предложила заслушать отчёт вице-мэров и чиновников горсовета о проделанной работе в 2020 году и планах на 2021 год.

На этого мэр Александр Сенкевич сказал, что не нуждается в её помощи, а отчет его заместителей и чиновников мэрии состоится в начале 2022 года.

Также Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.