Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила заслушать отчёт вице-мэров и чиновников горсовета о проделанной работе в 2020 году и планах на 2021 год.

Такое предложение депутат озвучила в ходе сессии Николаевского городского совета в пятницу, 1 октября, пишут НикВести.

По словам Татьяны Домбровской, заслушать отчёт вице-мэров и распорядителей бюджетных средств необходимо для того, чтобы, в частности, подготовить бюджет Николаева на 2022 год.

— С интересом смотрела аппаратное совещание и хочу сказать, что разделяю ваше недовольство качеством управленческой дисциплины чиновников нашего города. Поэтому ещё раз хотела бы предложить Вам организовать публичные отчеты заместителей городского головы и распорядителей средств. Приближается 2022 год и впереди у нас подготовка бюджета следующего года. Мы видим, что Вам одному не всегда легко замечать и указывать на проблемы в той или иной сфере управления городским хозяйством. Давайте мы Вам поможем. Пригласим журналистов, общественность и пусть чиновники расскажут, с чем мы идем в следующий год, что нам удалось или не удалось сделать, что планируем дальше, какие проблемы у распорядителей и какая помощь необходимо от депутатского корпуса, – сказала Татьяна Домбровская.

Отвечая на предложение Татьяны Домбровской, мэр Александр Сенкевич сказал, что не нуждается в её помощи, а отчет его заместителей и чиновников мэрии состоится в начале 2022 года.

— В соответствии с нашей традицией или законом, мы делаем отчет за пройденный год в начале следующего года. Мне лично Ваша помощь не нужна. Я думаю, что могу принять какие-то управленческие решения и без Вашей помощи. Если у Вас есть какие-то конкретные предложения, то можете изложить их даже в проекте решения. В ближайшее время мы предложим Вам структуру Николаевского городского совета, где вы сможете также показать весь свой креатив и предложить идеи относительно ее реформирования, – ответил Александр Сенкевич.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал кадровые изменения в мэрии на конец октября 2021 года. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

Еще в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.