Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков заявил, что будет выполнять свои задачи наилучшим образом во избежания потери должности.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.

Чиновник дал довольно оптимистичный прогноз по поводу своих подчиненных и коллег.

— Я однозначно буду стараться, чтобы меня не уволили. Максимум. Я практически убежден, что наша команда сможет отчитаться за прошедший год довольно результативно, — уверен Виталий Луков.

В качестве примеров своего усердия в работе он назвал публичные слушания бюджета-2022, запланированные на эту субботу, 18 декабря.

— Не меньше трех часов буду докладывать вместе с начальником департамента финансов. Презентовать громаде бюджет <...> Все предложения, полученные на общественных слушаниях бюджета-2022, будут переданы на депутатские комиссии и отработаны, — акцентировал госслужащий.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Недавно депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Ранее НикВести писали о том, сколько денег из бюджета-2021 не учпели освоить главные распорядители средств. Например, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета «освоил» только 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 41,8% от общей суммы.

Похожая ситуация с освоением денег бюджета Николаева и в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Там «освоили» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год. Это всего 46,5% от общей суммы.

Директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолае рассказал, что сумма неосвоенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в 400 миллионов гривен еще изменится, поскольку только в конце декабря будут закрыты все акты выполненных работ.